配合地面進攻? 俄軍猛攻烏克蘭能源設施

11月16日夜間，俄羅斯對烏克蘭發動了新一輪大規模導彈襲擊。烏克蘭外交部稱，這是開戰以來最嚴重的襲擊之一。烏克蘭能源部表示，由於能源關鍵基礎設施被命中，許多地區已經停電，以防電網進一步崩潰。分析人士認為，俄軍可能即將發動冬季攻勢。

（德國之聲中文網）從11月16日夜間到次日清晨，俄羅斯對烏克蘭發動了猛烈空襲。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯總共動用了約90架次的無人機以及120餘枚火箭彈或者導彈。烏克蘭的防空系統則攔截了其中的140枚/架。

烏克蘭當局還表示，此輪襲擊也在多地造成了人員傷亡。在基輔，至少有兩人被掉落的碎片砸傷；在南部的尼古拉耶夫，至少有兩人在無人機襲擊中喪生；在東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克，兩名鐵路工人在火車站遭到轟炸時身亡；在西部的利沃夫，一名女子在汽車內被碎片砸中喪生。

由於此輪襲擊中，相對離前線較遠的烏克蘭西部地區也遭到了猛烈打擊，鄰國波蘭的軍隊也進入了全面戒備狀態，預警雷達、防空導彈系統紛紛開機，以確保國土安全。波蘭軍方表示，每當烏克蘭西部地區遭到空襲時，波蘭空軍戰機都會升空警戒，北約盟國的軍機也時常會予以協助。

俄軍意圖切斷烏克蘭供電供暖

俄羅斯國防部已經確認，此輪襲擊的目標就是烏克蘭的能源基礎設施。莫斯科稱，此次打擊的目標都在為烏克蘭的軍工產業供應電力。

烏克蘭各地方當局表示，此輪打擊過後，東南部的扎波羅熱、克裡沃羅格以及西部的羅夫諾、沃倫地區的能源關鍵基礎設施都遭到了損毀。烏克蘭最大私營能源公司DTEK還表示，一座熱電廠也在空襲中嚴重受損，員工已經開始搶修。

烏克蘭能源部長加盧先科(Herman Haluschtschenko)表示，全國多地已經「預防性停電」，以避免電網因過載而進一步崩潰。「敵人正在攻擊全國的發電、輸電設施。」

德廣聯駐烏克蘭記者則分析認為，俄軍針對能源基礎設施發動大規模襲擊，其目的很可能是通過切斷烏克蘭民眾的冬季供暖、供電、供水，加大基輔政府面臨的壓力，從而配合俄軍即將開始的冬季攻勢。

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俄軍即將冬季進攻？

自從今年初烏軍丟失阿夫季夫卡要塞後，始終難以穩守頓巴斯地區的戰線。過去幾個月間，俄軍已經推進40餘公里，另一個具有重要戰略意義的城市庫拉喬韋也即將被俄羅斯軍隊佔領。

英國國防部最近評估發現，俄軍還在加大對具有重要戰略意義的城市庫皮揚斯克的壓力；而在戰線的南部，俄軍已經將戰線拉長到奧什基爾河，河流東側的烏軍補給線將遭到威脅。烏克蘭曾經在2022年秋天的反攻中將俄軍趕出此地。

此外，烏克蘭在夏季突入俄羅斯本土攻佔的庫爾斯克地區，目前也有受到反攻的跡象。據西方和烏克蘭軍事專家稱，俄羅斯已經集結了近5萬名士兵，其中包括1萬多名北韓軍人，目標是迫使烏克蘭人離開俄羅斯本土。不過，也有報導稱，俄軍在此前對庫爾斯克烏軍陣地的攻擊中損失慘重。

（德新社、德廣聯）

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