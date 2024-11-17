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配合地面進攻? 俄軍猛攻烏克蘭能源設施

2024年11月17日

11月16日夜間，俄羅斯對烏克蘭發動了新一輪大規模導彈襲擊。烏克蘭外交部稱，這是開戰以來最嚴重的襲擊之一。烏克蘭能源部表示，由於能源關鍵基礎設施被命中，許多地區已經停電，以防電網進一步崩潰。分析人士認為，俄軍可能即將發動冬季攻勢。

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11月17日，烏克蘭西部利沃夫市的消防人員正在撲滅俄軍空襲後的大火
11月17日，烏克蘭西部利沃夫市的消防人員正在撲滅俄軍空襲後的大火圖片來源： Ukraine Emergency Service/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）從11月16日夜間到次日清晨，俄羅斯對烏克蘭發動了猛烈空襲。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯總共動用了約90架次的無人機以及120餘枚火箭彈或者導彈。烏克蘭的防空系統則攔截了其中的140枚/架。

烏克蘭當局還表示，此輪襲擊也在多地造成了人員傷亡。在基輔，至少有兩人被掉落的碎片砸傷；在南部的尼古拉耶夫，至少有兩人在無人機襲擊中喪生；在東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克，兩名鐵路工人在火車站遭到轟炸時身亡；在西部的利沃夫，一名女子在汽車內被碎片砸中喪生。

由於此輪襲擊中，相對離前線較遠的烏克蘭西部地區也遭到了猛烈打擊，鄰國波蘭的軍隊也進入了全面戒備狀態，預警雷達、防空導彈系統紛紛開機，以確保國土安全。波蘭軍方表示，每當烏克蘭西部地區遭到空襲時，波蘭空軍戰機都會升空警戒，北約盟國的軍機也時常會予以協助。

俄軍意圖切斷烏克蘭供電供暖

俄羅斯國防部已經確認，此輪襲擊的目標就是烏克蘭的能源基礎設施。莫斯科稱，此次打擊的目標都在為烏克蘭的軍工產業供應電力。

烏克蘭各地方當局表示，此輪打擊過後，東南部的扎波羅熱、克裡沃羅格以及西部的羅夫諾、沃倫地區的能源關鍵基礎設施都遭到了損毀。烏克蘭最大私營能源公司DTEK還表示，一座熱電廠也在空襲中嚴重受損，員工已經開始搶修。

烏克蘭能源部長加盧先科(Herman Haluschtschenko)表示，全國多地已經「預防性停電」，以避免電網因過載而進一步崩潰。「敵人正在攻擊全國的發電、輸電設施。」

德廣聯駐烏克蘭記者則分析認為，俄軍針對能源基礎設施發動大規模襲擊，其目的很可能是通過切斷烏克蘭民眾的冬季供暖、供電、供水，加大基輔政府面臨的壓力，從而配合俄軍即將開始的冬季攻勢。

俄軍挺進戰略要地 缺彈烏軍誓守家園

俄軍即將冬季進攻？

自從今年初烏軍丟失阿夫季夫卡要塞後，始終難以穩守頓巴斯地區的戰線。過去幾個月間，俄軍已經推進40餘公里，另一個具有重要戰略意義的城市庫拉喬韋也即將被俄羅斯軍隊佔領

英國國防部最近評估發現，俄軍還在加大對具有重要戰略意義的城市庫皮揚斯克的壓力；而在戰線的南部，俄軍已經將戰線拉長到奧什基爾河，河流東側的烏軍補給線將遭到威脅。烏克蘭曾經在2022年秋天的反攻中將俄軍趕出此地。

此外，烏克蘭在夏季突入俄羅斯本土攻佔的庫爾斯克地區，目前也有受到反攻的跡象。據西方和烏克蘭軍事專家稱，俄羅斯已經集結了近5萬名士兵，其中包括1萬多名北韓軍人，目標是迫使烏克蘭人離開俄羅斯本土。不過，也有報導稱，俄軍在此前對庫爾斯克烏軍陣地的攻擊中損失慘重。

（德新社、德廣聯）
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