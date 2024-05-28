You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
简
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸
以色列-哈馬斯戰爭
俄羅斯入侵烏克蘭
圖片來源： privat
鄧聿文
跳轉至下一欄 鄧聿文 的更多報導
鄧聿文 的更多報導
客座評論：美日韓同盟是否會被中國撕開一個口子
客座評論：美日韓同盟是否會被中國撕開一個口子
中日韓三國領導人會議停擺四年後，普遍認為，三國領導人這次能夠坐在一起開會，本身就是一次突破。引人關注的是，韓國尤其展示出改善與中國關係的願望。
鄧聿文
評論
政治
2024年5月28日
2024年5月28日
客座評論：賴清德520演講為何觸痛中國大陸當局？
客座評論：賴清德520演講為何觸痛中國大陸當局？
政治評論員鄧聿文認為，賴清德520就職演說公開把大陸說成是對台灣的威脅和對世界和平穩定的最大挑戰，通篇沒有"台獨"二字，但處處是台獨的身影。未來兩岸的對撞會逐步升高。
鄧聿文
評論
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
客座評論：彭麗媛不太可能公開走向中國政治前台
客座評論：彭麗媛不太可能公開走向中國政治前台
社群網站流傳一張彭麗媛去部隊高校調研高層次人才隊伍建設的照片。有人猜測，中國領導人要把自己的夫人送上前台，開啟夫妻同執政模式。本文作者鄧聿文卻分析認為，現有跡象還看不到這點。
鄧聿文
專欄
政治
2024年5月13日
2024年5月13日
客座評論：520前的大陸對台政策及展望
客座評論：520前的大陸對台政策及展望
習馬會後，大陸官方確立了對台懷柔的政策主基調，拋出"兩岸同屬中華民族"的論調。不過，時事評論員鄧聿文認為，這是一種"以退為進"的策略，是把球踢給賴清德。
鄧聿文
評論
政治
2024年5月7日
2024年5月7日
客座評論：中國當局對社會穩定的焦慮
客座評論：中國當局對社會穩定的焦慮
有權威學者透露，中國當局目前最關注的不是經濟問題，而是社會穩定，穩定問題越來越嚴重，甚至比經濟情況更嚴重。政治時評人鄧聿文認為，如果這個訊息屬實，說明當局已經預感到社會大變革正在迫近。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月30日
2024年4月30日
客座評論：習近平會邀金正恩訪華嗎？
客座評論：習近平會邀金正恩訪華嗎？
政治時評人鄧聿文認為，莫斯科如今是平壤的「一哥」,普丁比習近平對金正恩更有影響力。雖然這一情況未來隨時會發生改變，但北京當下可能不會滿足平壤的獅子大張口。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
顯示更多
前往首頁