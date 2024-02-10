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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

鄧小平

中國政治人物，中國共產黨第二代中央領導集體的核心。

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深度報導

經歷過高壓疫情封控政策後 入境中國的旅遊熱情跌至冰點（資料圖片）

客座評論：從稀少的遊客到被迫流亡

客座評論：從稀少的遊客到被迫流亡

政治學者張俊華指出：如何振興中國的旅遊業實在不是一件容易的事，因為旅遊的環境需要各方面的因素，特別是政治上的寬容。
經濟2024年2月10日
"紀念毛只是一個由頭，將習毛並立才是目的"

客座評論：自欺欺人的習毛並立

客座評論：自欺欺人的習毛並立

本文作者認為，中共紀念毛澤東冥誕只是個由頭，搞習毛並立才是目的，但是，這在中共內部都難以被接受。
政治2024年1月2日
中國海警船和菲律賓船隻在爭議海域發生摩擦

解碼中國：南中國海攻勢

解碼中國：南中國海攻勢

作為崛起中的大國，中國不時在國際舞台上作出咄咄逼人的姿態。專家認為，北京的做法將對自身目標造成損害，適得其反。
政治2023年12月16日
BRICS Summit in Johannesburg

德語媒體：可以將習近平稱作"獨裁者"嗎？

德語媒體：可以將習近平稱作"獨裁者"嗎？

德國外長貝爾博克直呼中國黨和國家領導人為"獨裁者"的事件仍在發酵，中國外交部為此召見了德國駐華大使，但令人不解的是，這一令中國"強烈不滿"的事件，中國官方媒體卻鮮有報導。
媒體2023年9月21日
China Peking | Nationaler Volkskongress | Übertragung Rede von Präsident Xi Jinping

德語媒體：習近平在瓦解中國崛起的基礎

德語媒體：習近平在瓦解中國崛起的基礎

失業率居高不下，房地產企業紛紛暴雷，外來投資急劇下滑，中國經濟將如何走出低迷狀態，目前還很難定論，不過多數專家認為，中國經濟高速發展並帶動全球的時代已經成為了過去。
媒體2023年9月1日
1979年1月底，中共領導人鄧小平與美國總統卡特簽署了《美中科技合作協定》

《美中科技合作協定》到期 美國希望續簽六個月

《美中科技合作協定》到期 美國希望續簽六個月

美國本周三表示希望延長《美中科技合作協定》，但只延長六個月，其間美方將尋求對協議內容進行修改，但不承諾更長期的延期。
政治2023年8月24日
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