邯鄲初中生殺人案判決出爐 太輕還是太重？

今年初震驚海內外的「邯鄲少年殺人案」，2位共謀殺害同班同學的13歲初中生遭以故意殺人罪判刑，其中一人遭重判無期徒刑。這樣的判決結果，再度掀起校園霸凌、留守兒童處境、刑事責任最低年齡的討論。

（德國之聲中文網）周一（12月30日），中國河北省邯鄲市中級人民法院對「邯鄲少年殺人案」做出一審宣判，共謀殺害同學的張姓、李姓少年分別遭判無期徒刑和12年刑期；作案過程中途加入、協助銷毀證據的馬姓少年則未遭刑事處罰，而是接受專門矯治教育。

中國官媒新華社引述法院主張，稱張姓少年扮演提議殺人、糾集他人參與的角色，是「最為突出的主犯」；李姓少年積極參與預謀和殺人行為，且事後跟張姓少年平分贓款，同樣屬於主犯，但罪責較小。

法院認為，張姓與李姓少年「經預謀後將被害人王某某殺害並埋屍，手段特別殘忍，情節特別惡劣」；兩人作案時滿12周歲、未滿14周歲，因此應依中國刑法規定，負起刑事責任。

此事引發熱議，關注焦點之一是未成年人犯罪究竟應接受何種程度的懲罰。

根據2021年3月施行的中國刑法修正案（十一），中國人的刑事責任年齡有所調整：原則上，滿16歲者犯罪應負刑事責任，但若犯下故意殺人、故意傷害等重大罪行，而且情節嚴重、經最高人民檢察署核准追訴者，那麼即使低於16歲，也要負起刑事責任。

中共中央政法委員會30日在微信公眾號發布多篇文章，支持重判邯鄲少年殺人案主犯，並稱這顯示中國司法「對未成年犯罪寬容不縱容」。

13歲少年殺人案

讓人們最感到難以接受的殘酷現實是，受害人和作案者都只有13歲，還只是初中二年級的學生。受害人是邯鄲市肥鄉區一名初中男生，他被3名同學殘忍地毆打致死，施暴者還從他的手機裡掠走了不到200元人民幣。

案發次日，三名嫌疑人就被拘捕。當地警方3月18日在接受官媒採訪時表示，對被害初中生的屍檢已結束。經過連日偵查，警方初步認定這是一起有預謀的犯罪案件。

據中國媒體此前報導，被害學生王子耀的家人反映，這名少年已經長期受到同齡人的霸凌，並被勒索錢財。王子耀和三名涉事者均為父母在外地工作的「留守」少年。

隨著這一悲劇的細節近日來被媒體披露，在網路討論中，人們再次關注到中國農村留守兒童的成長環境、以及社會福利部門照顧這些兒童的能力。有微博網民指出，社會對農村少年兒童心理健康的關注太少；有人表示「我想這種事會再度發生」。

從留守兒童到留守少年

「留守兒童」指是那些父母在外地打工、被留在祖父母或其他親戚身邊生活的孩子。由於中國戶籍制度的限制，來自農村的就業者的子女無法在城市裡享受義務教育。所以只好留在家鄉。

中國國家統計局、聯合國兒童基金會和聯合國人口基金聯合發布的《2020年中國兒童人口狀況》的報告中引用2020年中國的人口普查數據指出，留在家鄉與大家庭，特別是與教育程度較低的祖父母一起生活的未成年人有近6700萬（其中城鎮留守兒童2516萬人，農村留守兒童4177萬人）。

另據中國教育部去年8月發布的最新統計數據，2023年，義務教育階段農村留守兒童的數量是1550.56萬。數千萬孩子處於和父母長期分離的狀態。

長期以來不斷有研究表明，這些兒童和少年中的不少人因為缺乏應有的家庭關愛，身心成長受到諸多不利因素的影響。

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微信公眾號「蕨經」發文稱「河北邯鄲留守兒童殺人事件，是留守兒童的悲劇，但更是這個社會成年人的悲劇」；「問題是，思考到了留守兒童這一步就戛然而止了？以為問題只在於留守兒童，甚至到最後連是什麼造成了留守兒童都忘記了。」作者質問：「沒有想過這個社會的運行方式，那麼多年來讓多少留守兒童教育受阻、對他們的身心施加過多麼巨大的壓力？」

博主「基本常識」則對中國教育資源的不均衡和對農民工的歧視提出批評，並指出：大量留守兒童無法在父母工作的城市入學入托，而北上廣的學校（幼兒園）卻因招生不足而停辦。

（綜合報導）

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