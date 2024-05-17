選項黨歐洲議員克拉是否收了中國的錢？

多家德國媒體報導稱，德國安全部門目前正在調查選項黨政治家克拉是否收取了中國情報部門的資金。此前，克拉的華裔助手郭姓男子已因涉嫌間諜活動被警方逮捕。

（德國之聲中文網）德國另類選擇黨歐洲議會大選首次競選人克拉（ Maximilian Krah）的華裔助手涉嫌為中國從事間諜活動的報導引發轟動之後，目前案情又有了進一步的進展。

根據西德意志電台、北德意志電台以及南德意志報的聯合調查，目前警方正在調查，郭姓間諜罪嫌疑人是否曾長期為克拉本人、克蘭的律師行以及克拉的議員辦公室提供數以萬計的資金，以及這些資金是否源自中國的情報部門。

德廣聯《每日新聞》欄目報導稱，調查人員表示，迄今為止發現的線索顯示，這些款項是以虛假賬單的形式流通的，而涉案賬戶則包括克拉的辦公室以及他以前的律師行。其中克拉的律師行賬戶曾收到過大約14000歐元，匯款方則是郭姓男子名下的不同公司。而賬單則是律師行一名女工作人員出具的。其中兩筆匯款的賬單，事先由郭起草完畢，並通過郵件寄送給這名律師行的工作人員，目前，據報導調查記者無法聯絡到這家律師行。

安全部門監控郭姓男子已經一年有餘

《每日新聞》的報導還稱，安全部門之所以能夠掌握上述線索，主要得益於過去一年多以來對郭姓男子以及通訊的監控。涉案郭姓男子來自中國，後來加入德國籍。安全部門稱，郭姓男子曾宣稱，他已為一個中國情報部門工作二十年之久。在安全部門監控到的通訊中，郭還聲稱曾向克拉支付了超過五萬歐元。

克拉的辯護律師對上述指控表示不解。他說，既然律師行的賬單是正規的，那麼賬單上註明的法律咨詢想必也是確實進行過的。

克拉目前並未受到指控

安全機構目前期望查清，克拉收到的相關款項，是郭姓男子的私人資金，還是來自中國的情報部門。報導尤其指出，目前聯邦檢察機構對郭姓男子展開的調查中，克拉並沒有被視為嫌疑人，而是被視作證人。

5月7日，警方搜查克拉在歐洲議會的辦公室。 圖片來源： JEREMY AUDOUARD/AFPTV/AFP via Getty Images

克拉律師對克拉議員辦公室也曾接受虛假賬單的指控表示不以為然。他表示，所以的賬單都已接受過議會黨團代表團的嚴格審查，克拉本人也從未受到過這類指控，調查機構也從未對克拉進行了與此相關的問詢。

檢方調查的內容還包括，郭姓男子是否為了掩蓋資金流向，故意以中國和德國多家公司的名義發款，而這些公司是否曾收取中國情報部門的款項。

今年4月24日，薩克森州刑警局對郭姓男子實施了臨時拘捕，因為警方擔心，媒體曝光相關案情後，犯罪嫌疑人有可能會逃往境外。稍後，卡爾斯魯厄一名法官正式簽署了針對這名華裔人士的逮捕令。

檢察署指控郭姓男子為中國情報部門工作人員，他涉嫌在今年一月多次向中國情報部門提供歐盟議會的內部文件。此外，他還被控為中國情報部門刺探德國境內中國反對派人士的情況。

德勒斯登檢察署向媒體證實，目前也在對克拉本人進行一些前期調查，主要是要澄清他是否收取了來自中國的資金。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。