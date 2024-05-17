選項黨政治家德東酒吧遇襲

德國極右翼選項黨一名政治家在一家酒吧遭到左翼人士言語攻擊，並被煙灰缸擊中受傷。最近一段時間以來，德國針對政界人士的暴力事件頻繁發生。

（德國之聲中文網）周五凌晨，德國極右翼民粹主義政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的政治家施密特（Martin Schmidt）在酒吧被煙灰缸擊中受傷，送院治療。施密特是德國東北部梅克倫堡-前波莫瑞州州議會議員，他在施韋林市（Schwerin）的一家酒吧裡遭到一名 52 歲男子的挑釁和襲擊，該男子反對施密特的政治觀點。

選項黨議員被送往醫院

當地警方表示，事發當時，施密特正在其他三人陪同下在酒吧逗留，襲擊者先是對其進行言語攻擊，隨後又拿起煙灰缸砸向人群，並砸中了施密特的頭部。施密特頭部受傷，被急救車送往醫院。

警方表示，襲擊者自稱是左翼人士，發動襲擊是出於對選項黨政策的反感。襲擊者並沒有被警方拘捕，但他會因嚴重人身傷害和侵犯罪名接受調查。

選項黨地方黨部主席霍爾姆（Leif-Erik Holm）表示，施密特已於周五上午出院。霍爾姆還表示，應對左翼政治暴力提高警惕。他說：「這次襲擊行動是過去數月對我黨不斷進行敵視宣傳和抹黑的結果。」

針對政治人物的暴力事件日趨頻繁

梅前州議會選項黨議會黨團代表團主席克萊默（ Nikolaus Kramer）表示：「無論政治家屬於哪一個政黨，針對政治家的暴力都是對言論自由和民主制度的攻擊。」

近來，德國發生了一系列針對不同政黨政治家及其選舉助手的暴力襲擊事件，令人們普遍擔憂，德國的政治暴力會進一步升級。

周五發生針對選項黨政治家暴力襲擊事件前數天，德國西部明斯特市一家法庭剛剛做出裁決，認為將選項黨定性為極右政黨是合法的。這一裁定再度引發了有關是否應禁止選項黨的討論。

此外，本周德國東部城市哈勒的一家法庭維持了對選項黨資深政治家霍克的一項罰款裁定。理由是霍克使用了一句遭禁的納粹口號。

今年一月，大約1600人在施韋林舉行集會，反對德國另類選擇黨以及極右勢力。

（德新社，法新社）

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