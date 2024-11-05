選前最後催票 川普和賀錦麗誰能拿下賓州？

2024美國總統大選的選前之夜，賀錦麗及川普都來到兵家必爭之地——賓州造勢。鑑於選前民調無顯著差距，7大搖擺州的重要性大增，其中擁有19張選舉人團票的賓州更是重中之重。DW為您整理各搖擺州選民關切的重點議題。

（德國之聲中文網）2024年美國總統大選即將在當地時間週二（11月5日）正式投票。力圖重返白宮的共和黨候選人川普和努力延續民主黨執政的賀錦麗4日都選在賓州造勢，展開選前最後催票。

這天，川普先抵達另一個搖擺州北卡羅萊納州，接下來前往賓州雷丁、匹茲堡，最後再去密西根州。

在賓州雷丁（Reading）的川普造勢現場，有女性支持者高舉「女性支持川普」的粉色標語。川普喊話支持者：「若我們拿下賓州，我們就全贏了。」他也大讚賓州重要性，「你們建立了這個國家，也將拯救這個國家」，並批評民主黨政府「正在摧毀我們的國家」。

「我已經等了4年了，你們也等了4年⋯⋯相信在經歷了4年的經濟苦難之後，我們將創造世界上最偉大的經濟繁榮。」

賀錦麗這天的行程全在賓州，先後到艾倫敦（Allentown）、斯克蘭頓（Scranton）、雷丁（Reading）、匹茲堡（Pittsburgh）等地趕場造勢，最後則在費城（Philadelphia）參與選前之夜活動，嘉賓包含女神卡卡（Lady Gaga）和歐普拉（Oprah Winfrey）。

賀錦麗在費城向選民承諾，當選後「成為所有美國人的總統」。她說，「選舉還沒結束⋯⋯我們會贏」。

「你準備好表達你的聲音了嗎？我們相信自由嗎？我們相信機會嗎？我們相信美國的承諾嗎？我們準備好為之而戰嗎？」

根據統計，截至選前已累積超過7700萬人提前完成投票。最終民調顯示川普與賀錦麗支持度膠著，美國7個搖擺州：亞利桑那州、佐治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅萊納州、賓州和威斯康辛州，成為左右勝負的關鍵。

值得注意的是，多年來，由於人口增長和結構變化，搖擺州名單有所改變，但對於多數美國選民而言，關切的主要議題一直是經濟和通膨。候選人對墮胎權的立場也將在全國選民投票率中發揮重要作用。

DW整理了各搖擺州擁有的選舉人團票數，以及各州選民關注的一系列關鍵問題。

亞利桑納州

選舉人團票數：11張。2020年由民主黨的拜登拿下。

與墨西哥接壤的亞利桑納州，選民最為重視的便是來自拉丁美洲的非法移民問題。儘管賀錦麗在副總統任內的職責之一是從根本解決移民問題，但川普及其支持者大多批評賀錦麗並未完成任務。

除此之外，亞利桑納州也在強化當地製造業。拜登執政期間提出《晶片與科學法案》，帶動台積電等企業前往設廠。

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佐治亞州

選舉人團票數：16張。2020年，拜登成為自1992年的柯林頓（Bill Clinton）以後，首位拿下該州的民主黨總統候選人。

佐治亞州約有33％的選民為非裔，是該州比例最高的選民族群之一，可能對於賀錦麗有利。

佐治亞州的大陪審團曾以企圖非法推翻2020年總統選舉結果的相關罪名，起訴川普等19人。但該案當前陷入僵局，不會在此次大選前審判。

密西根州

選舉人團票數：15張。2020年由民主黨的拜登拿下。

密西根州是福特、通用汽車等汽車產業的大本營。近期拜登政府提出針對中國電動車的巨額關稅，欲阻止中國電動車進入美國市場。

然而，今年2月的民主黨初選期間，超過10萬名密州選民選擇了「尚未決定」選項，而非支持拜登，被認為是顯示選民不滿拜登如何因應加薩戰事的態度。後來改由賀錦麗參選總統，民主黨如何重新爭取密州大量阿拉伯裔美國選民支持，成為一大課題。

爭取到美國阿拉伯裔選民的支持 賀錦麗能做到嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

內華達州

選舉人團票數：6張。2020年由民主黨的拜登拿下。

內華達州位處南部邊境附近，因此移民也是選民重視的議題。當地人口近三分之一是西班牙裔。

內華達州經濟高度依賴旅遊業；自拜登上任以來，其經濟成長速度超過其他搖擺州。不過失業率也是全美最高。

北卡羅萊納州

選舉人團票數：16張；2020年由共和黨的川普拿下。

北卡羅萊納州是最新加入搖擺州名單的州。在拜登7月退出競選之前，川普在北卡州的支持度遙遙領先，如今賀錦麗已能與之匹敵。然而，在過去11次大選中，民主黨候選人在這裡只贏過一次。

過去30年來，北卡羅萊納州的人口結構發生了巨大變化，除了總人口大幅增加，白人比例也從1990年的75%，下滑至現在的60％。

賓州

選舉人團票數：19張。2020年由民主黨的拜登拿下。

擁有最多選舉人團票數的賓州，是川普及賀錦麗在此次選戰的焦點。9月初，川普與賀錦麗之間唯一一場公開辯論會也選擇在此舉行。今年7月，川普在當地的造勢活動上遭到槍擊。

賓州因「水力壓裂技術」，成為美國僅次於德州的第二大天然氣產地，這也是兩黨的政治攻防重點。川普極力推動有環保爭議的「水力壓裂法」，而賀錦麗雖然過去對此持強烈反對意見，但在加入拜登執政團隊後態度有軟化。

威斯康辛州

選舉人團票數：10張。2020年由民主黨的拜登拿下。

威斯康辛州的白人選民佔比位居所有的搖擺州之首。在過去兩次總統大選中，威州也是全國投票率最高的州之一。在2016年及2020年，得威州者，最終也都贏得了大選，是搖擺州的關鍵指標。

根據《紐約時報》與錫耶納學院研究所（New York Times/Siena College）早前民調，截至美國大選前2天為止，賀錦麗與川普在7個搖擺州的支持度差距，都落在3.5％的誤差範圍內。

該民調顯示，賀錦麗在內華達、北卡羅萊納、威斯康辛州有微幅領先，川普在亞利桑那州獲得些微多數支持。兩人在密西根州、佐治亞州和賓州則是勢均力敵。

DW記者Timothy Rooks對此文有貢獻

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