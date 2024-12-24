遭港府列為「潛逃者」 海外港人：跨國鎮壓升級

平安夜這天，港府再一次對民主派人士採取行動，把許智峰、郭鳳儀等7人列為「危害國安罪行的潛逃者」，並增列鍾翰林、鍾劍華等6人為通緝犯。北京表示支持，海外港人則呼籲美國、英國和歐盟進一步制裁港府官員。

（德國之聲中文網）週二（12月24日），香港政府依據《維護國家安全條例》（即香港《基本法》23條立法），把7位居住在海外的香港倡議人士與政治人物列為「危害國家安全罪行的潛逃者」。

這7人分別是許智峰、郭榮鏗、任建峰、郭鳳儀、許穎婷、邵嵐、袁弓夷。

據港府公告，他們的香港護照將被撤銷，他人也被禁止提供其資金。此外，他們還被禁止從事不動產活動、參與合資企業等。

他們並不是第一批被列為「潛逃者」的港人。今年6月12日、恰逢香港「送中條例」修訂草案送交二讀5週年之際，羅冠聰、劉祖廸等6位移居英國的香港民主派人士也被列為「潛逃者」。當時他們倆人皆表示並沒有持有香港護照，因此港府可謂多此一舉。

在平安夜這天，香港警方還擴大了通緝名單，納入香港民主委員會（HKDC）成員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、學者鍾劍華、媒體人何良懋、演員鄭敬基、香港自由委員會基金會（CFHK）成員張晞晴等6位海外港人。

香港保安局局長鄧炳強、國家安全處總警司李桂華在記者會上稱，「潛逃」的7人和增列通緝的6人，離港後仍繼續在海外組織倡議、從事危害國安的行為，例如透過社群平台鼓吹「港獨」，並推動外國政界制裁中國和港府。

中國駐港國家安全公署也發表聲明，把上述13人稱為「外逃反中亂港分子」，並支持港警做法。

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海外港人回應

遭列為「潛逃者」的7人，先前皆已遭港府通緝。而增列的6位被通緝者，如今同樣被港府「懸紅」百萬。

其中，許智峰曾是立法會議員，2020年8月參與過香港泛民主派的初選，後來棄保流亡，並成為澳洲執業律師。他24日透過臉書回應，稱港府此舉在他意料之中。

「暴政的彫蟲小技，分毫不影響我在自由國家生活，笑話一則。」許智峰批評，港府此舉事實上很「愚蠢」，因為這會讓民主國家「更有理由向港人批出政治庇護或難民身份」。

「港獨」倡議者鍾翰林2021年遭以「分裂國家」和「洗錢」罪判刑，去年刑滿獲釋後，前往英國尋求庇護。對於港府以國安法通緝他，他並不意外；自從決定離港，他亦很清楚自己未來很長一段時間，都不能返回香港。

鍾翰林在社群平台上表示，身為「堅定的香港民族主義者」，被通緝「無疑是一種肯定」。「未來我將繼續堅定不移推動香港住民自決，無畏無懼。」

居住在美國的非政府組織香港民主委員會執行總監郭鳳儀在X平台表示，此舉顯示港府的對民主派人士「跨國鎮壓」繼續升級。

與她同一組織、曾當選區議員的劉珈汶說：「身為海外離散港人的一分子，我誓言把替香港奮鬥置於首位，甚至在我自己之前。」她再次呼籲美國、英國和歐盟國家進一步制裁侵害人權的香港官員。

政治組織「法政匯思」前召集人任建峰則指自己從未申請香港護照，因此港府想撤銷的東西「根本不存在」。

前香港大專學界國際事務代表團發言人、現居美國的邵嵐也說，她另外持有美國護照，因此沒有香港護照，對她影響微乎其微。

「不過，對很多同樣流亡的香港倡議者朋友來說，這是不利的，因為他們沒有這樣的特權。」邵嵐呼籲，美國總統拜登應在卸任前，替尋求庇護的港人延長簽證許可。

人權團體譴責港府

總部在英國的非政府人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）政策總監Megan Khoo在聲明中譴責港府。「這些行徑顯然是跨國鎮壓的企圖，為的是讓不同意見噤聲，並把專制政權的控制範圍擴大到香港境外。我們絕不能讓他們得逞。」

總部在美國的「人權觀察」（Human Rights Watch）亦發表聲明。該組織中國部副主任王松蓮（Maya Wang）形容港府此舉是「懦夫的行徑」。她也特別呼籲英國和加拿大政府，應對推出香港國安法的中港官員施加具針對性的制裁。

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（綜合報導）

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