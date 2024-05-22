遭控為港府間諜 前英軍被告「不明原因」身亡

近期英國起訴3名替港府監控海外港人的嫌疑人，其中一位保釋的關鍵被告突然死亡，引發英國國內與港人社群關注。據英媒報導，他被拘留期間曾企圖自殺。

（德國之聲中文網）英國警方週二（5月21日）表示，一名涉嫌替香港在英國的外國情報機關工作的男子週日（19日）內被發現已經死亡。死者是37歲的特克裡特（Matthew Trickett），他先前遭英國以《國家安全法》起訴，上週出庭時曾被媒體拍到他雙手掩面、狂奔離去的畫面。

據警方消息，特克裡特的遺體是在倫敦西邊城鎮梅登黑德（Maidenhead）的一座公園內，被民眾發現；具體死因仍然不明，還在調查當中。21日晚間，公園周圍仍有警方拉起的警戒線，現場設置了黑色的鑑識偵查帳篷，有幾位警官駐守。

特克裡特的律師海耶斯（Julian Hayes）聲明表示對他的死感到震驚，但拒絕進一步發表評論；特克裡特的家屬則說，正在「哀悼摯愛的兒子、兄弟和家人的離去」。

在英港人劉祖廸透過社交媒體平台X表示，所謂「不明原因死亡」的說法，讓他深感震驚。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）則評論道，有很多對此案的報導「並不明智」，且許多資訊在調查階段本不該公開，「如今我們永遠不知道特克裡特是否有罪」。

13日，特克裡特在倫敦出庭之後獲准保釋，原定下一次出庭日期是5月24日。英國《泰晤士報》等英媒引述法庭文件指出，檢察官曾反對讓特克裡特保釋，因為在他被拘留期間曾企圖自殺，還說「生無可戀」、若獲保釋就會自我了斷。

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特克裡特是退伍軍人，曾在英國皇家海軍陸戰隊服役，擔任過移民執法官員，並且經營一間私人保安公司。

根據英國警方公開資訊，特克裡特與另外兩人同時遭英國起訴，罪名包含在去年12月至今年5月「展開資訊蒐集、監視與欺騙行為」，以及在5月企圖闖入民宅、從事「外國干涉」等工作。

另外兩位被告姓名分別是Chung Biu Yuen和Chi Leung Peter Wai。其中，Chung Biu Yuen被港媒指稱應是港府駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪；港府曾發聲明證實其中一名被告是該辦事處經理。

英方的起訴書內還列出更詳細的控罪內容，顯示特克裡特涉嫌從該辦事處收受款項，跟蹤、監視被香港通緝的羅冠聰、劉祖廸、蒙兆達等海外港人。

對於英國的指控，香港特首李家超上週要求英方「秉公處理」、保障涉案者的合法權益，並確保港府駐倫敦經濟貿易辦事處維持正常運作。中國駐倫敦大使館則反控英國的說法「無中生有」，並重申香港屬於中國，同時「奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠」。

（綜合報導）

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