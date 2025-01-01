過境協議到期 俄羅斯停止經由烏克蘭向歐洲輸送天然氣

隨著過境協議到期，俄羅斯從今天開始停止通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣。烏克蘭現在面臨每年約8億美元的過境費損失，而俄羅斯天然氣工業股份公司將損失近50億美元的天然氣銷售收入。

（德國之聲中文網）莫斯科和基輔均證實，俄羅斯經烏克蘭向歐洲的天然氣運輸於今天（1月1日）正式停止。

1991年蘇聯解體以來，俄羅斯天然氣一直通過穿越烏克蘭的管道向歐洲供應，莫斯科通過出口天然氣賺取外匯，基輔則賺取過境費。

烏克蘭現在面臨每年約8億美元的過境費損失，而俄羅斯天然氣工業股份公司將損失近50億美元的天然氣銷售收入。

最新的過境協議於本周三到期，由於俄羅斯2022年對烏克蘭展開入侵，基輔決定不再延長該協議。

2023年，俄羅斯天然氣佔歐盟天然氣進口量的不到 10%——低於戰前的40%以上。

但歐盟一些成員國（主要是東部）由於地理和政治原因仍然嚴重依賴俄羅斯天然氣。

「我們已經停止了俄羅斯天然氣的過境，」烏克蘭能源部長加盧先科（German Galushchenko）在一份聲明中表示，他稱這是一件「歷史性事件」。

「俄羅斯正在失去市場，它將遭受經濟損失。歐洲已經決定放棄俄羅斯天然氣」他補充道。

俄羅斯天然氣工業股份公司也在一份聲明中表示，已經失去了通過烏克蘭向歐洲運輸天然氣的「技術和法律權利」。聲明證實，從（地方時間）上午8點以來，俄羅斯天然氣沒有再通過烏克蘭向歐洲輸送。

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歐盟委員會周三淡化了俄羅斯終止通過烏克蘭向歐洲出口天然氣的影響，稱1月1日的停止輸氣是意料之中的事，歐盟已做好了准備。

歐盟委員會一名發言人表示：「歐洲天然氣基礎設施足夠靈活，可以通過替代路線向中東歐提供非俄羅斯產天然氣。」

昨天（12月31日），歐洲天然氣價格在一年多來首次突破每兆瓦時50歐元。

儘管俄羅斯侵略烏克蘭，歐盟和北約成員國匈牙利以及斯洛伐克仍與克里姆林宮保持著密切聯繫。

俄羅斯天然氣通過烏克蘭的運輸中斷將迫使一些國家進一步動用其儲備，並尋求進口更多液化天然氣 (LNG)。

但匈牙利基本不會受到此舉的影響，因為該國大部分天然氣都是通過黑海管道輸送的，這條替代管線繞過了烏克蘭，途經土耳其，穿過巴爾干半島。

斯洛伐克主要天然氣進口商SPP周三發表聲明表示，已經為斷氣做好了准備，並將通過替代路線向所有客戶供應天然氣。今後斯洛伐克進口天然氣主要是通過來自德國和匈牙利的管道，但也將面臨額外的過境費。

曾是蘇聯一部分的摩爾多瓦是受影響最嚴重的國家之一。該國表示，現在需要採取措施，將其天然氣使用量減少三分之一。

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途經白俄羅斯的亞馬爾-歐洲管道(The Yamal-Europe pipeline)也已關閉，途經波羅的海通往德國的北溪管道於2022年被炸毀。

2018年，各條管道合計向歐洲輸送了創紀錄的2010億立方米天然氣。

2022 年烏克蘭爆發軍事衝突後，歐盟加倍努力減少對俄羅斯能源的依賴，並尋求替代能源。

（路透社、法新社等）

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