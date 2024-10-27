連續兩月下降：9月中國工業企業利潤大減27%

中國官方最新發布的數據顯示，在政策制定者加大刺激力度以重振經濟增長之際，9月份中國工業企業利潤再度大幅下滑，創下今年以來最大單月降幅。

（德國之聲中文網）中國國家統計局周日（10月27日）公佈的數據顯示，9月全國規模以上工業企業利潤同比下降27.1%，降幅較8月擴大9.3個百分點，連續兩個月下降。

國家統計局工業司統計師於衛寧稱，這主要是受有效需求不足、工業品價格下降及8月以來同期基數明顯抬高等多重因素影響。

前三季度利潤轉負

受此拖累，1-9月規模以上工業企業利潤累計同比由增長0.5%轉為下降3.5%，低於前值4.0個百分點，年內首次出現累計同比下降。

第三季度，中國經濟增速降至2023年初以來的新低點。在政府努力刺激經濟增長的同時，受危機影響的房地產行業幾乎沒有企穩跡象。

路透社報導指出，最近的數據還顯示通貨緊縮壓力加大，出口增長放緩，貸款需求低迷，這使得政府採取財政刺激措施以促進增長的壓力加大。

降價和需求疲軟對企業的影響在汽車市場得到凸顯。中國乘用車協會的數據顯示，8 月份中國汽車行業利潤同比下降 21.4%，降至305億元。

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期待更多刺激措施

自9月下旬以來，中國政府已大幅增加了政策刺激措施，包括降息，以確保今年的經濟增長能達到5%左右的目標。中國財政部宣佈將採取更多的財政刺激措施來提振經濟，但沒有給出一攬子措施的金額數字。

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預期財政刺激方案的規模成為金融市場上猜測紛紛的熱議話題。本月早些時候，《財新》援引知情人士消息稱，中國政府可能在三年內，通過特別國債籌集6兆元人民幣以刺激疲軟的經濟。

新華社上周報導，中國人大常委會將於11月4日至8日召開會議，但沒有詳細說明備受矚目的債務和其他財政措施議程。

根據國家統計局最新的分類數據，今年1-9月，中國國有企業利潤下降6.5%，外資企業利潤增長1.5%，私營企業利潤下降0.6%。

"規模以上工業企業利潤"數字涵蓋了主營業務年收入至少為2000 萬元（280 萬美元）的企業。

（路透社、財新）

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