連環強姦犯針對中國女性 德國警方發布中文警示

德國警方同時以德語、英語和中文發布警示，呼籲年輕中國女性謹防連環強姦犯。此連環案件至少已有4名受害者，均為中國女性。此人慣用的作案手段是通過網路，特別是「小紅書」或「微信」上的廣告，有目的地尋獵年輕的中國女子。

（德國之聲中文網）德國警方同時以德語、英語和中文發布警告，呼籲年輕中國女性謹防連環強姦犯。

據報導，自今年1月以來，此連環案件至少已有4名受害者，均為中國女性。檢方稱，其中兩起發生在法蘭克福地區，另外兩起發生在"鄰近的聯邦州"。

德國黑森州法蘭克福警察局於9月20日發布的警情通告稱，該連環強姦案犯很可能是中國籍。此人慣用的作案手段是通過網路，特別是"小紅書"或"微信"上的廣告，有目的地尋獵年輕的中國女子。

警方通告，據已知的多起案情，該案犯以尋找住房或過夜機會為由，預約見面看房。他在網上與受害者取得聯繫，表示有意租買，見面後實施性侵。

在網上，此人也偽裝成女性身份與潛在的受害者進行交流。

當地高級檢察官米斯 （Dominik Mies）在接受德國《圖片報》採訪時說： "我們將竭盡所能查明並起訴犯罪嫌疑人。然而，對我們來說更重要的是警告潛在受害者，防範更多的襲擊。"

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116016：可以用中文撥打的德國求助電話

警方提醒此類案件的受害者撥打專門受理暴力性侵女性案件的求助電話116016 獲取專業的咨詢，並註明"也可以用中文"。

警方呼籲在接待看房或購房者時，請務必提高警惕，最好不要單獨接待訪客，而是有其他人在場。緊急情況下請立即撥打110。

警方還提供了電子郵箱reply_police_warningnotice@polizei.hessen.de ，以徵集關於案犯或受害者的線索；並懇請讀者將此警訊散發到自己的網路圈內，提醒朋友和熟人，協助警方盡快破案。

德國警方的這則警告已經在包括"小紅書"和"微信"在內的中國社交自媒體上傳播開來，並引發了大量的討論。

（綜合報導）

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