這個冬天有點冷 歐洲再次為天然氣發愁

俄羅斯入侵烏克蘭曾引發人們對歐洲能源供應的擔憂，然而連續兩個暖冬讓天然氣市場有驚無險。今年11月初寒風刺骨，天然氣價格應聲上漲。歐洲能源供應的最終解決方案是什麼？

（德國之聲中文網）最近幾周不斷上漲的天然氣價格讓歐洲能源交易商和各國政府再次想起一些不愉快的經歷。

俄羅斯在2022年入侵烏克蘭之後引發的能源市場問題仍歷歷在目。歐洲大陸力圖擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，導致天然氣價格暴漲。除了加劇已經嚴重的通貨膨脹之外，還引發了對可能出現停電問題的擔憂。同時，持續高企的價格還給能源密集型產業帶來困難，以致部分企業關門或者裁員。

最終，歐洲安然渡過了兩個冬天。這在很大程度上得益於出乎意料的溫和天氣，使得能源使用量保持在較低水準。然而，今年11月初的寒冷天氣帶來不詳的預兆，天然氣價格再次飆升。

11月21日，天然氣價格達到近49歐元每兆瓦時（MWh），創下超過一年來的最高紀錄。

"氣短"的擔憂是否有道理？

寒冷天氣帶來取暖需求增加，再加上北歐的低風速導致可再生能源供應減少的可能性，使得天然氣市場走俏。

不過，目前的價格仍遠低於2022年的峰值。而且自那以後，天然氣的總體需求已經下降。2024年全年價格顯著低於戰爭開始以來的任何時候。

"自9月中旬以來，價格大約上漲了40%，"能源與清潔空氣研究中心（CREA）的能源分析師佩特拉斯‧卡蒂納斯（Petras Katinas）在接受德國之聲採訪時表示，"這是一次相當大的突然躍升。"

今年冬天有點冷的可能性引發了庫存耗盡並推動價格周期性上漲的擔憂。然而，卡蒂納斯指出，自2022年以來，俄羅斯對歐洲市場的控制力已大大減弱，所謂的"危機"言過其實。"我不會稱之為危機，尤其是與2022年和2023年發生的情況相比，"他說，"歐盟大多數成員國現在已經不再高度依賴俄羅斯天然氣了。"

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真的不再依賴俄羅斯天然氣了嗎？

儘管如此，有關俄羅斯天然氣的問題仍在影響歐洲能源市場。

俄羅斯在歐盟天然氣供應中的地位已經大不如前。歐盟成員國從俄羅斯進口的管道天然氣比例從2021年總量的40%下降到2023年的大約9%。然而，根據CREA最近的數據，進入歐盟的俄羅斯液化天然氣（LNG）增加，仍佔歐盟總天然氣進口量的18%，比2023年增加了近5%。

俄羅斯管道天然氣的供應似乎正在接近尾聲。奧地利是最後幾個仍從俄羅斯接收管道天然氣的歐洲國家之一，最近因與俄羅斯國有天然氣公司Gazprom的法律糾紛而停止了交易。

儘管斯洛伐克和匈牙利仍在接收俄羅斯管道天然氣，但所有跡象表明，這種狀況將在2024年底前基本結束。有關Gazprom和烏克蘭國有公司Naftogaz的五年天然氣過境協議將在年底到期，而基輔方面表示不會續約。

雖然"土耳其溪"管道仍將為匈牙利供應天然氣，但通過烏克蘭的天然氣輸送的終止，將迫使這個中歐國家尋找替代供應。

烏克蘭經濟學院能源與氣候研究中心主任鮑裡斯‧多多諾夫（Borys Dodonov）預計，上述天然氣過境協議將會終止，因為"烏克蘭沒有經濟理由續簽這份合同。"他在接受德國之聲採訪時指出，某種替代協議的可能性並不能完全排除。"我們不能排除任何隱性協議或腐敗的可能性，"他說，並稱歐盟也有可能會游說以維持天然氣輸送，從而避免斯洛伐克和匈牙利等國的潛在短缺問題。

令人驚訝的是，儘管過去三年發生了諸多變化，歐盟仍是俄羅斯管道天然氣和液化天然氣的最大客戶。今年10月，歐盟購買了俄羅斯所有液化天然氣出口量的49%和管道天然氣出口量的40%。

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液化天然氣能否成為終極救星？

自2022年俄羅斯對歐洲的管道天然氣供應大幅減少以來，液化天然氣對雙方的重要性都顯著提升。今年以來，進入歐盟的俄羅斯液化天然氣量已增加近15%。

多多諾夫認為，歐洲無需依賴任何俄羅斯天然氣，包括液化天然氣，就可以滿足其能源需求，因為美國的新液化天然氣產能正在增加。他預計即將上任的美國總統川普将增加液化天然氣產量，並認為歐洲可能準備與美國達成一項重大天然氣貿易協議。

獨立商品數據供應商ICIS的全球液化天然氣負責人埃德‧考克斯（Ed Cox）指出，自2022年入侵以來，液化天然氣現在佔歐洲天然氣總份額的34%，是此前的兩倍。向液化天然氣的轉變使得歐洲現在比以往任何時候都更容易受到全球價格壓力的影響。"歐洲現在比以往任何時候都更與全球市場基本面聯繫在一起，"他在接受德國之聲採訪時表示，儘管由於高企的價格、意外的暖冬和可再生能源產能的增加，歐洲天然氣的總體需求與俄羅斯入侵烏克蘭之前相比下降了約20%。

考克斯認為，如果出現寒冬並且烏克蘭過境協議終止，歐洲仍將能夠通過液化天然氣滿足其天然氣需求。然而，這將伴隨著價格大幅上漲的風險，因為短期內供應方面不會有顯著增加。"如果需要，歐洲將獲得足夠的液化天然氣。但這可能意味著歐洲價格必須上漲，從而與來自亞洲的需求競爭。"

他說，冬季過後為補充庫存而支付的更高天然氣價格，將對2025年及以後的冬季產生連鎖反應。"問題不在於我們是否有足夠的天然氣，而在於價格帶來的影響。"

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