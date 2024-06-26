這一年，維基解密繼續爆出各類猛料，而他的人身自由，也依然侷限在小小的大使館內。好消息是，倫敦警方撤消了使館門前的24小時監視；壞消息是，他只要一離開厄瓜多爾駐倫敦大使館，他依然會隨時被逮捕。這也意味著他無法前往為他提供政治避難的厄瓜多爾本土。