這些年 歲月如何蝕刻了阿桑奇的容顏?
6月26日，維基解密創辦人阿桑奇與美國司法部達成認罪協議，在庭審中承認違反美國間諜發，隨即當庭獲得釋放，並返回澳洲。这場持續14年的司法拉鋸戰終於結束。阿桑奇和他的維基解密，這些年經歷了怎樣的坎坷？德國之聲就此進行一次回顧。
2010年10月，倫敦
2010年11月28日起，阿桑奇參與創辦的維基解密網站開始與一些國際新聞媒體合作發布一系列美國機密外交電報。此前，網站還披露了一系列美國在境外非法行徑的訊息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，發布國際逮捕令；一周後，阿桑奇在倫敦向警方投案，但是否認這一指控。
2011年1月，倫敦
這張照片攝於倫敦的「前線俱樂部」。他手中持有的光碟包含有一些境外銀行賬戶持有人可能逃稅的訊息。在這一年中，維基解密繼續爆料，而阿桑奇也在倫敦多次出庭，但倫敦高等法院作出了將他引渡到瑞典的決定。這意味著他被進一步引渡到美國的可能性增大。
2012年12月，厄瓜多爾駐倫敦大使館
阿桑奇上訴失敗，英國最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因強姦指控而被引渡到瑞典。隨後，為避免被捕，他躲入厄瓜多爾大使館尋求庇護。而厄瓜多爾也正式向他提供政治避難權。這一年，維基解密繼續運作，阿桑奇的髮色則明顯變得灰白。圖為12月20日，阿桑奇在厄瓜多爾使館陽台上發表講話。
2013年11月，厄瓜多爾駐倫敦大使館
阿桑奇踏入大使館後，就再也沒能離開。在這一年中，困境中的阿桑奇通過網路影片連線，聲援被判重型的美軍士兵曼寧、以及同樣因爆料而遭美國追捕的斯諾登。
2014年8月，厄瓜多爾駐倫敦大使館
2014年夏天，阿桑奇通過律師申請撤消國際逮捕令，但是斯德哥爾摩檢察署駁回了申請。本圖攝於8月，厄瓜多爾外長帕蒂諾(Ricardo Patino)在使館內與阿桑奇進行會晤。
2015年8月，厄瓜多爾駐倫敦大使館
這一年，維基解密繼續爆出各類猛料，而他的人身自由，也依然侷限在小小的大使館內。好消息是，倫敦警方撤消了使館門前的24小時監視；壞消息是，他只要一離開厄瓜多爾駐倫敦大使館，他依然會隨時被逮捕。這也意味著他無法前往為他提供政治避難的厄瓜多爾本土。
2016年2月，厄瓜多爾駐倫敦大使館
這一年，維基解密的爆料力度絲毫不減，還在美國大選關鍵時期爆出對希拉蕊‧克林頓不利的資料。這也引發了厄瓜多爾當局的不滿，對他施以「斷網」懲罰。這一年也有好消息：2月初，聯合國一委員會裁定阿桑奇受到了不公正的「肆意拘禁」，不過英國、瑞典當局對此裁決並不買賬。圖為阿桑奇在大使館陽台展示聯合國裁決書。
2017年5月，厄瓜多爾駐倫敦大使館
2017年5月19日，瑞典檢方宣佈中止對阿桑奇涉嫌強姦案的調查。隨後，阿桑奇在使館陽台上發表講話，表示這是他的一場重大勝利。
2019年4月，倫敦威斯敏斯特法院
4月11日，英國警方逮捕了維基解密創辦人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多爾駐倫敦大使館的外交庇護身份已經被取消。
2024年6月，阿桑奇重獲自由
2024年6月26日，阿桑奇在塞班島美國地區法院承認了針對他的「共謀獲取和披露國防訊息」的指控。根據他與美國達成的認罪協議條款，阿桑奇可能會被判處63個月監禁量刑等同他在英國服刑的時間。庭審結束的當天，阿桑奇已乘坐私人飛機離開塞班島飛往澳洲首都坎培拉。