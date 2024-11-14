這一次，中國還能應對川普的关税戰嗎？

川普在竞选中威脅要對中國進口商品徵收60%的關稅。他在上一任期內，也曾對中國揮舞過關稅大棒，但與那時相比，中國經濟目前面對更棘手的問題。

（德國之聲中文網）川普的竞选承諾之一，是當選後要對中國商品全面加徵關稅。僅這一威脅就給中國經濟增長帶來了重大風險。根據瑞銀（UBS）今年稍早的分析報告，若美國對中國進口產品徵收60%的關稅，可能會使中國的預測經濟成長減少2.5個百分點。

上海復旦大學美國研究中心的教授趙明昊對德廣聯指出，北京現在正擔心川普上台后會讓中國經濟遭受重壓，"尤其考慮到如今中國經濟增長率低迷，如何實現增長目標仍將是巨大挑戰。"

衝擊出口

德國符茲堡大學的中國經濟研究學者費多丽（Doris Fischer）接受德國之聲採訪時指出，對於一個體量如此之大的經濟體，中國對出口的依賴性是"超乎尋常"的。因此關稅對中國經濟的影響不言而喻，尤其在未能拉動內需的情況下，過去幾年習近平把重點放在製造業和出口，這樣受到的衝擊更大。

德國波昂大學政治學終身講座教授辜學武則認為，中國對貿易脫鉤有所準備。他指出，美國佔中國出口到全球的市場份額已降低到12%到16%左右，"美國市場對中國的意義，遠遠不像疫情之前或疫情之中那麼大了"。因此從關稅對出口的影響看，"我覺得現在以中國的能力應該是可以（應對）的。"

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然而，出口只是中國經濟將受關稅影響最直接的一個領域。中國經濟面對的重大問題還有房地產行業的衰退，及其導致地方政府的債務狀況急劇惡化。這一巨大負擔限制了中國應對外部衝擊的能力。

有所準備

此外與川普第一个任期不同的是，內需不足和產能過剩已使中國明顯陷入了通貨緊縮。如果關稅使外部需求減少，可能加劇工業產能過剩，通貨緊縮會變得更加嚴重。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國商業與經濟研究部副主任馬佐科（Ilaria Mazzocco）對德國之聲說，近年來"中國領導層一直在努力增強中國經濟的抗衝擊能力"，包含開拓多元化的市場以分散風險。外界也預期，北京將對美國的關稅限制作出反擊，例如對美國特定產業徵收新關稅。

不過費多麗指出，中國實施反制關稅的空間有限，因為與出口相比，中國從美國進口的貨物少得多，無法彌補美國提高關稅造成的損失。中國政府為此所做的一個戰略準備，就是"寄希望於同世界其他地區，尤其是同全球南方的貿易長期看可以部分取代同美國的貿易。這是從長期講，但短期看當然是很困難的。"

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如何重拾信心？

費多麗還認為，迄今美國對中國的貿易戰措施中，對經濟直接打擊最大的是對半導體等科技產品的貿易管制。而與應對來自外部的影響相比，中國經濟目前面臨的信心缺失是領導層更應該迫切解決的問題，"人們對政府應對經濟問題的能力失去了信心，而在幾年前，人們還相信政府知道如何處理問題。"

低薪水、低養老金、青年失業率高、社會保障薄弱，使得中國的個人消費難以提振。中國的家庭支出不到GDP的 40%，低於全球平均水準約20個百分點。路透社報導分析指出，迄今當局把重點放在了提升依賴出口的製造業部門上，而沒有促進消費。儘管在電動汽車、太陽能產品和電池領域取得了顯著成功，但正是這些產業的出口導致美國、歐盟、土耳其等國祭出了反傾銷關稅。

經濟學者和中國問題專家費多麗還指出，下屆美國政府對中國施加關稅有何長期影響，"還要看其他國家如何反應，不僅是歐盟，還有新興國家、發展中國家。他們也擔心，如果關稅阻礙了中國商品進入美國，這些商品會轉而湧入自己的市場。"

辜學武也對德國之聲表示，對中國打擊可能最大的一種場景就是"如果美國在對中國進行貿易制裁同時，要求其他國家站隊，對中國進行打壓的話，這時候中國可能就沒有這麼大的（應對）能力了。"

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