送走布林肯後 中國軍機飛越海峽中線

據台灣國防部稱，中國解放軍於當地時間周六上午又在台灣附近區域進行海空聯合巡邏，其中12架軍機飛越海峽中線。美國國務卿布林肯日前剛剛結束對中國的訪問，強調維護台海和平穩定的重要性。

（德國之聲中文網）在美國國務卿布林肯訪華結束之後的第二天，台北方面周六稱，中國解放軍再次在台灣島附近活動，有12架軍機飛越敏感的海峽中線。

美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應方，儘管雙方並沒有正式的外交關係。布林肯表示，他在訪華期間強調了維護台海和平穩定的「至關重要性」。

作為民主政體的台灣面臨來自中國日益增加的軍事壓力，北京將台灣視為中國領土的一部分，而台北政府則否認這些說法。

據台灣國防部稱，當地時間周六上午9點30分開始，偵察到22架中國軍機（包括蘇-30戰鬥機），其中有12架軍機越過了北部和中部的台灣海峽中線。

所謂的海峽中線曾經被視為中國大陸和台灣方面之間的非正式邊界線，雙方都不會越過這條中線。但是自從2022年時任美國眾議院院長佩洛西訪問台灣之後，中國解放軍實施了繞台軍事演習，之後軍機飛越海峽中線的情況便時有發生。

資料照片：中國官媒發布的解放軍繞台演習畫面（2023年4月） 圖片來源： AP/picture alliance

台灣國防部周六表示，面對中國軍機和軍艦配合的「聯合戰備警巡」，台灣軍隊也「運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處」，但未透露進一步細節訊息。

路透社稱，向中國國防部發出的置評請求未獲回音。

中國將台灣問題視為中美關係中的最重要議題，並且多次要求華盛頓停止對台軍售。

在今年1月民進黨贏得大選之後，台灣候任總統賴清德將於5月20日宣誓就職。路透社指出，北京方面視其為危險的「台獨分子」，並回絕了他一再提出的會談要求。

賴清德周四表示，中國應該「有自信」面對台灣「合法民選政府」。他也強調，只有台灣人民才能決定台灣的未來命運。



（路透社）

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