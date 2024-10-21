辛瓦爾之死對哈馬斯、加薩和黎巴嫩意味著什麼？

（德國之聲中文網）以色列總理納坦雅胡认為，哈馬斯政治及軍事領袖辛瓦爾（Jihia al-Sinwar）的喪生意味著"哈馬斯將不再統治加薩地帶"，在他看來，辛瓦爾之死標誌著"一個哈馬斯之後的時代"的開始。

然而，對伊朗支持的哈馬斯武裝組織的未來命運，專家們卻有著截然不同的看法。哈馬斯被美國、歐盟以及許多其他國家列為恐怖組織。倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東和北非項目的奎利亞姆（Neil Quilliam）對德國之聲（DW）表示，"鑑於辛瓦爾在哈馬斯扮演的重要角色，他的被殺無疑是對該組織的沉重打擊。"但奎利亞姆強調，過去通過殺害哈馬斯領導人，並未有效削弱該組織與以色列鬥爭的意志和其戰鬥的能力，例如，現年61歲的辛瓦爾正是於今年7月在哈尼亞（ Ismail Hanija）在德黑蘭遇刺身亡後接管了加薩政治最高權力。

奎利亞姆認為，"哈馬斯將培養出新一代領導人，並恢復元氣，繼續發展其軍事和技術能力。他們將吸收那些加薩地帶和約旦河西岸的年輕巴勒斯坦人，多年同以色列的衝突已讓這代人變得粗魯與殘暴。"

德國科學與政治基金會（SWP）的研究員林特爾（Peter Lintl）也持類似觀點。他對德國之聲表示："哈馬斯當然被削弱了，但辛瓦爾之死並不是對這支武裝組織的致命打擊。"

以色列軍隊檢查辛瓦爾被清除的現場附近 圖片來源： Israel Defense Forces/XinHua/picture alliance

停火的希望

與此同時，德國、法國和美國則認為辛瓦爾之死可能為加薩停火提供了機會。美國國家安全顧問沙利文表示，辛瓦爾離開戰場"提供了一個機會，一種能夠讓人質回家、結束戰爭，並帶我們進入戰後時代的契機"。

然而，就在辛瓦爾死訊得到確認的第二天--星期五（10月18日），哈馬斯宣佈將繼續扣押人質直到加薩戰爭結束。根據哈馬斯控制的衞生部門的統計，自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊引發加薩戰爭以來，至少有42,000人喪生。在哈馬斯武裝人員劫持的約250名人質中，還有大約100名仍被關押著。

加薩人在戰爭忍受逃亡和絕望 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

錯失良機

位於阿布扎比的智庫阿聯酋政策中心（EPC）的研究員阿爾-卡瓦斯（Mohammed al-Qawas）認為，辛瓦爾之死可能標誌著加薩地帶戰爭翻開"新的篇章"。他對德國之聲表示，"一旦停火談判的責任移交給海外的哈馬斯領導人，這些談判也將受到外部影響，因為哈馬斯海外領導人都會受到他們所在國家的影響，或許這將使哈馬斯做出讓步，開啟新的政策。"

哈馬斯的政治領導層長年駐紮在卡達，但生活在加薩的強硬派辛瓦爾自哈尼亞被殺以來，一直是美國、卡達和埃及與以色列進行停火談判的巴勒斯坦代表。德國科學與政治基金會的林特爾認為，儘管辛瓦爾已死，但他並不認為以色列現在有結束戰爭的意願。上周四，納坦雅胡将辛瓦爾之死稱為"哈馬斯的完結"，但他同時明確表示，戰爭不會因此而結束，而是要等到剩下的哈馬斯領導人（如辛瓦爾的弟弟、繼任哈馬斯軍事領袖的穆罕默德‧辛瓦爾）被消滅，以及全部仍被哈馬斯扣押的人質獲釋。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam）的中東問題專家多西（James M. Dorsey）認為以上做法等於錯失機會。他在其政治部落格《動蕩的世界》裡寫道，"以色列沒有利用其戰術上的成功宣佈加薩地帶取得勝利，沒有呼籲停火以及結束黎巴嫩的敵對行動，也沒有開啟釋放101名被哈馬斯扣押人質的談判。恰恰相反，納坦雅胡总理堅持強調戰爭將繼續打下去，直到以色列軍隊解救全部人質。"

真主黨報復

在持續將近一年的相對平靜之後，以色列北部邊境的情勢因黎巴嫩真主黨的炮擊而不斷升級。屬於什葉派的真主黨民兵不斷向以色列發射火箭彈。以色列軍隊今年10月初開始除了空襲外，還對鄰國展開了地面攻勢。

同哈馬斯一樣，受到伊朗支持的真主黨民兵被美國、德國及其他國家列為恐怖組織。真主黨的行為是為了支持哈馬斯。9月，以色列炸死了真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。觀察家指出，此類處決並未有助於結束敵對行動。

當辛瓦爾的死訊在上周四（10月17日）傳出時，真主黨宣佈同以色列的戰爭進入"新的升級階段"。他們聲稱，首次使用了精確制導導彈攻擊以色列，並將"逐日昇級"。

來自伊朗的言論也表明局勢不會很快平息。伊朗宗教領袖哈梅內伊表示，辛瓦爾之死不會影響與不共戴天的敵人以色列的戰鬥。他說，"他的死雖然令人悲痛，但（反抗以色列的）抵抗軸心將繼續存在並繼續戰鬥。"

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