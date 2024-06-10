路透：G7將警告中國小銀行勿助俄規避制裁

面對歐美進一步制裁的可能性，中俄貿易出現轉向小型銀行以及地下渠道的趨勢。有消息指出，本週的G7峰會將針對中國小銀行發出警告，不過對於制裁大型中國銀行則仍有所顧忌。

（德國之聲中文網）七國集團（G7）領袖峰會週四（6月13日）起將於義大利登場。外界預期，會議關注焦點依然會放在如何因應中俄貿易對俄國侵烏的助長。路透社週日（9日）的獨家報導引述不具名的美國官員及知情者說法，稱G7將對較小型的中國銀行發出新一輪的嚴厲警告，要求其停止幫助俄羅斯規避西方制裁。

消息人士指出，G7可能會針對中國的銀行發佈聲明，但應不會在峰會期間就對其採取立即的懲罰措施，例如限制中國銀行參與SWIFT國際支付體系，或是切斷其取得美元的管道。

目前各國仍在商討聲明的具體形式與內容。白宮未立即回應置評請求，不過美國財政部此前曾多次警告歐洲和中國的金融機構，如果協助俄羅斯規避西方制裁，它們自身也會面臨制裁。

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負責國際經濟事務的美國副國安顧問辛格（Daleep Singh）上週在華府智庫新美國安全中心（CNAS）的活動上表示：「我們擔心，中國日益成為俄羅斯戰爭機器的工廠。你可以把它（中國）稱為獨裁政權的武器庫，尤其考慮到俄國的軍事野心顯然威脅到烏克蘭的生存，甚至越來越威脅到歐洲安全、北約，以及跨太平洋的安全。」

辛格及拜登政府的高階官員都曾表示，美國及其盟友已準備好施加制裁和其他更嚴格的出口管制措施，來削弱俄羅斯避開西方制裁的能力。知情人士更透露，美國這週即將宣佈新的重大制裁，對象包含金融機構與非金融的單位。

不過，美國至今為止並不樂見對大型的中國銀行實施制裁；分析師把此舉跟發動核武器相提並論，因為這可能帶來巨大的連鎖反應，衝擊美中關係乃至於全球經濟。知情者稱，G7這次聲明會聚焦於較小型的中國銀行，而不是大銀行。

中俄貿易改走地下渠道

自俄烏戰爭爆發至今，中俄貿易往來有增加的趨勢。根據中國海關數據，去年中俄貿易額達到超過2400億美元的新高紀錄，比前一年增長26.3%；中國去年對俄出口大增46.9%，對俄進口則上升13%。

歐美質疑，俄國之所以在遭遇大規模西方制裁的情況下還能攻打烏克蘭，原因之一是中國繼續出口工具機、微電子等軍民兩用科技產品，讓俄國得以繼續生產武器。

在西方可能進一步制裁的陰影下，早有業內人士指出，中國的大銀行開始限制涉及俄羅斯的跨境交易支付，甚至全面取消跟俄國的業務往來。

上述發展迫使部分中國企業轉而與邊境的小銀行合作，或改走地下融資渠道，或改用被禁的加密貨幣。據路透社4月的報導，中國四大國有銀行的行員稱，為了「避免不必要的麻煩」，他們加強了對涉俄業務的審查。

西方官員擔憂，有些中國金融機構仍在參與軍民兩用產品的對俄貿易。不過，中國主張中俄經貿往來是「正常的國家關係」、他國不應「抹黑」。

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（路透社等）

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