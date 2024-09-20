路透社：習近平主席應該向美聯準主席鮑威爾致以誠摯謝意

美聯準在兩天前宣佈將聯邦基金利率目標區間下調50個基點。這是4年來美聯準首次降息。路透社分析指出，美聯準做出降息決定也減輕了人民幣貶值的壓力，讓中國央行有更多空間提振自身經濟。

（德國之聲中文網）兩天前（18日）美聯準宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水準。這是2020年以來美聯準首次降息。

美聯準表示，這一決定的做出在很大程度上是由於「更有信心」美國通膨將回落至目標區間。

鮑威爾周三宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水準。 圖片來源： Kyodo/picture alliance

路透社分析指出，美聯準做出降息決定也減輕了人民幣貶值的壓力，讓中國央行有更多空間提振自身經濟。

2022年3月美國開始加息以來，中國人民銀行一直試圖為人民幣貶值設定底線。中國央行的法定職責是維持貨幣穩定以促進經濟增長。不過，隨著越來越多的人預期美聯準将很快連續降息，屆時人民幣才會真正開始升值。今年7月以來，人民幣兌美元已上漲近2.5%。

與此同時，中國今年的經濟增長無法達到北京設定的「5%」左右目標的可能性也在增加。最新的統計數據進一步證實：儘管夏季旅遊高峰，中國 8月份零售額僅增長2.1%，低於前一個月2.7%的增幅。房地產市場持續低迷，今年前8個月房地產投資與2023年同期相比又下降了10.2%。這種疲軟促使大量投資銀行下調了對中國全年GDP增長的預測。

美聯準降息幅度超出預期意味著中國央行現在可以專注於通過降低國家自身的借貸成本來推動實現今年的GDP增長目標。外界普遍預期中國央行將下調現有抵押貸款利率。這可能有助於進一步抑制債券泡沫。中國債券泡沫已導致收益率跌至歷史低點，監管機構幾個月來一直在努力應對這一問題。

中國人民銀行一位重要官員本月早些時候表示，還有下調銀行存款準備金率以釋放更多流動性的空間。央行甚至可以擴大貸款計劃的規模，以幫助地方政府購買未售出的房地產庫存，將其轉化為出售式國宅。

美國和中國高級經濟官員昨天在北京再次會面，討論從工業產能過剩到金融穩定合作等問題。路透社評論道：「美聯準在會議前幾個小時宣佈利率決定的時機再好不過了。」

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（路透社）

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