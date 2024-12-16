路透社：川普计劃削減電動車支持並對電池材料徴税

根據路透社披露的一份提案，川普过度團隊提出了放寬汽車廢氣排放標準，阻止加州出台更严格气候法規，對全球電池材料徴税等建議。該提案旨在推動美國本土生產，並將資金重新分配至國防領域。

（德國之聲中文網）據路透社獲得的一份文件顯示，候任美國總統川普過渡團隊的提案包含重大政策改革，如切斷對電動車及充電站的支持，進一步收緊進口自中國的汽車、零件和電池材料等產品。

上述措施均為首次提出。美國目前正值電動車轉型陷入停滯之際，中國電動車產業則受政府大規模補貼，並且，也是因為在一定程度上得益於其優越的電池供應鏈的緣故，發展勢頭迅猛。

川普曾在競選時承諾將放寬對化石燃料汽車的監管，並取消拜登政府的「電動車授權」政策。文件顯示，川普过渡團隊還建議對全球所有電池材料徵收關稅，以此提振美國國內生產，但會與盟國就個別豁免進行協商。

政策180度轉彎

總體來看，這些建議與拜登政府的政策截然不同，後者試圖在與中國電池供應鏈脫鉤與加速向電動車轉型之間取得平衡。

過渡團隊還計劃將目前流向建設充電站和降低電動車成本的資金轉向國防優先事項，包括確保電池以及製造電池所需的關鍵原材料的供應不受中國限制。

此外，川普过渡團隊還呼籲廢除購買電動車享有的7500美元消費稅收抵免。這一政策可能會對美國電動車銷售和生產造成打擊，尤其是在許多傳統汽車製造商（比如通用汽車、現代汽車）最近向美國市場推出更多電動車型之際。

馬斯克表示終止補貼可能會對特斯拉銷售產生輕微影響，但對其競爭對手，打擊將是「毀滅性的」 圖片來源： JIM WATSON/AFP via Getty Images

作為美國電動車市場的主導企業，特斯拉電動車的銷量也可能受這一削減政策的影響。但馬斯克（曾花費超過2.5億美元助川普竞選總統）表示，終止補貼對特斯拉的競爭對手的影響會更大。

過渡團隊呼籲收回拜登75億美元充電站建設計劃中的剩餘資金，並將其轉而投給電池礦物加工以及「國防供應鏈和關鍵基礎設施」等領域。

文件稱，電池、礦物和其他電動車零件「對國防生產至關重要」，但「電動車和充電站就沒那麼重要了」。

美國國防部近年來一直強調，由於中國在關鍵礦物（包括電池所需的石墨和鋰）以及稀土金屬（用於製造電動車電機和軍用飛機）領域的開采和精煉方面佔主導地位，美國在戰略資源上的脆弱性在顯著增加。

2021年的一份政府報告稱，美國軍隊在武器、通信設備等技術方面面臨「不斷升級的電力需求」。報告同時指出，「關鍵礦物和原材料的可靠供應」對「美國國家安全至關重要」。

川普过渡團隊發言人卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt）表示，選民授權川普履行競選承諾，包括政府停止對燃油車的打壓。「川普总統上任後將支持汽車行業，為燃油車和電動車的發展提供共存空間，」萊維特在聲明中表示。

允許更多廢氣排放

全球汽車製造商正逐步转向電動車，部分原因是為了遵守政府對減少有害廢氣排放實行的更嚴格的限制。

過渡团队则建議放寬車輛廢氣排放和燃油經濟性標準（Fuel economy standards即：單位功耗下的燃油消耗率），並允許汽車製造商生產更多燃油車。

過渡團隊建議將標準退回到2019年的水準，即：車輛每英裡平均排放量比2025年標準高出約25%，平均燃油經濟性則降低約15%。

該提案還建議阻止加州制定更嚴格的車輛排放標準，目前有十幾個州已採用該標準。川普曾在其第一個總統任期內禁止加州出台更嚴格法案，但被其後上台的拜登政府推翻。

加州已向美國環境保護署申請另一項豁免許可，以便從2026年起引入一系列更嚴格的規定，根據該規定，至2035年，所有車輛必須是電動、插電式混動，或者是氫動力。拜登政府尚未批准加州的該項請求。

過渡團隊的許多提議似乎旨在鼓勵美國國內電池生產，主要服務於國防相關利益。其他提議則似乎旨在保護美國本土汽車製造商，包括電動車生產商。

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具體有哪些提議：

對「電動車供應鏈」進口產品徵收關稅，包括電池、關鍵礦物和充電組件。根據路透社看到的提案，美國政府應使用針對國家安全威脅的第232條關稅條款來限制此類產品的進口。（背景：拜登政府最近提高了上述提案中提到的數種中國進口產品關稅，包括鋰電池、石墨以及用於電動車電機和軍用設備的「永磁體」，但提高關稅是基於經濟，而非安全原因。）

豁免環境審查以加速「聯邦資助的電動車基礎設施項目」，包括電池回收與生產、充電站及關鍵礦物製造。

擴大對敵對國家的電動車電池技術的出口限制。

通過美國進出口銀行為美國產電動車電池的出口提供支持。

將關稅作為「談判工具」，為包括電動汽車在內的美國汽車出口打開國外市場。

廢除對聯邦機構購買電動車的要求。拜登政府的這項政策規定，至2027年底，聯邦政府採購的所有汽車和小型卡車必須是零排放車輛。

終止國防部旨在採購或開發電動軍用車輛的計劃。

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