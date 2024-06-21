路透：中美舉行核會談 中方稱對台不訴諸核武

中國一貫主張其核武力量維持在「國安所需的最低水準」，但美國擔憂，若台海兩岸開戰，中國還是可能動用核武器。對此，中方在最近的一場半官方會議上聲稱，在台灣問題上不會訴諸核武。

（德國之聲中文網）路透社週五（6月21日）獨家報導，今年3月，美國和中國在上海時隔5年首度舉辦了半官方的核武會談；據2位美方代表說法，中方稱在台灣問題上不會訴諸核武器。

會談的美方代表、美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）核武政策學者桑托羅（David Santoro）說：「中方告訴美方，他們完全有信心，認為中國即使不用核武，也有能力打贏一場對台灣的傳統戰爭。」

根據中國外交部多次重申的說法，中國「始終堅定奉行自衛防禦的核戰略……不對無核武器國家和無核武器區使用核武器……始終將核力量維持在國家安全需要的最低水準」。

儘管如此，有分析認為這是有先決條件的，也有人擔心中國還是可能動用核武對付台灣的盟友。美國國防部去年10月曾提出分析指，在台海兩岸爆發一場傳統戰爭的情況下，如果中國吞敗、威脅到中共統治，那麼中國也會考慮動用核武器，以恢復嚇阻能力。

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中國不會率先使用核武？

桑托羅指出，美國想知道中國是否仍堅守「不率先使用」和「最低嚇阻」核武政策。據他引述，中方說：「什麼都沒變，一切照舊，你們太誇大了。」中方還稱，中國對於跟美國在核武領域達到勢均力敵、甚至超前美國，並沒有興趣。

另一位美方代表、亞洲協會政策研究院（ASPI）學者莫裡斯（Lyle Morris）證實了桑托羅的描述。

莫裡斯說，中方認為其面對美國攻擊的反擊能力還不夠，並且主張其擴張武器庫是以「嚇阻」為基礎的軍事現代化，為的是因應美國在飛彈防禦系統、監控能力的進步，以及美國與盟友的關係加強等各種局勢進展。

在印太安全局勢日益緊張之際，美國、英國與澳洲2021年成立同盟（AUKUS，又稱奧庫斯），去年3月進一步宣佈澳洲向美國購買核潛艦的協議，且英美將向澳洲共享技術、協助其打造新型核潛艦。

此外，美國、韓國去年4月發佈《華盛頓宣言》，強化美韓安保，也成立磋商小組，以利雙方協調、因應可能的核武攻擊。對於上述局勢，中國批評美方「挑動陣營對抗」、「引發嚴重核擴散風險」。

美憂中國擴張核武庫

據路透社報導，3月的美中核武對談為期2天，美方派出6人，包含學者和前官員；中方的代表則包含解放軍的前軍官。事實上，這場會談屬於「二軌對話」，參與者通常是權威專家，但不直接參與當前政策制定；政府與政府之間的談判則稱為「一軌對話」。

報導稱，美國國務院對此會談知情，但並未參與；一名發言人表示，這樣的討論可能是「有益」的，但無法取代正式的談判。中方代表和中國國防部並未回應置評請求。

美中兩國去年11月曾短暫重啟政府間的核武談判，但自此便陷入停滯。主管軍控事務的美國官員詹金斯（Bonnie Jenkins）5月在國會指出，美國去年在正式會議上曾針對降低核武風險提出方案，但中方並未回應。

在3月的二軌會議上，美方代表也稱中方並未談及中國在核武現代化方面的具體細節。一位美國國務院發言人說，對於中國擴張核武庫一事，北京拒絕參與實質討論，因此引人質疑其「本來就很模糊」的「不率先使用核武」政策。

中國的武器庫如今包含反艦巡弋飛彈、轟炸機、洲際彈道飛彈、潛艦等；華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的核武政策學者阿爾伯克（William Alberque）認為，這已經超過中方所說的「維持國安所需的最低水準」。

在阿爾伯克看來，中國正是藉由維持「風險與不透明」，削弱美國的核武優勢；對中國而言，「沒有必要」展開建設性的談話。

阿爾伯克並未參與3月的美中二軌對話；在美中關係陷入僵局之際，他認為這樣的對談是有幫助的。在涉及核武的議題上，「重要的是完全不抱任何期待、繼續跟中國溝通」。

中國帶來的核武風險有多高？

美國國防部去年的「中國軍力報告」推估，中國已有500多枚作戰可用的核彈頭，而且到2030年之前可能超過1000枚。

當時，台灣國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲曾告訴DW，中國核彈頭的增長「的確是比較快一點」。中國過去對外主張維持最低限度的核武力量，但蘇紫雲分析，北京欲把核彈頭數量翻5倍到達1500枚的規模，可見正從「核嚇阻」走向「核脅迫」的目標。

現階段，全球共有9個擁核國，包含美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓及以色列。目前可用的核彈頭數目最多的是美國和俄羅斯，分別有1770枚和1710枚。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年6月的最新報告，中國擴大核武庫的步調，比其他國家都來得快；此外，依現在的發展，中國的洲際彈道飛彈（ICBM）總數可能在未來10年內超越美國和俄羅斯。報告估計，中國當前有238枚洲際彈道飛彈，美國有800枚，俄羅斯有1244枚。

中國國家主席習近平的目標是在2049年把解放軍打造成「世界一流」，此前要在2035年「基本實現國防與軍隊現代化」。

自2020年起，中國加大力道推動軍事現代化，除了研發新一代的彈道飛彈潛艦，也在測試高超音速武器，並舉行配備核武的定期海上巡邏。

另一方面，中國的軍費支出位居全球第二，僅次於美國。今年3月的全國人大會議上，中國公佈今年的軍費提高到1.67萬億人民幣，增幅為7.2%。在習近平任期之初的2013年，中國軍費約7200億元人民幣，如今已增加1倍以上。

（綜合報導）

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