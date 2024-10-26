跨越台海的同婚之路：我們的關係非兩岸縮影

台灣一年一度的同志大遊行10月26日在台北登場，話題圍繞在近期獲得解套的「兩岸同婚」，但政策放寬意味著實質平等嗎？橫跨台灣海峽的同性之愛，如何隨著兩岸局勢變化而上下起伏？

（德國之聲中文網）今年的台灣同志遊行對Ryan來說獨具意義。今天下午他將作為演講嘉賓站上舞台發言，但主角不只他一人，還有身在海峽另一端的同性伴侶Righ。兩週前，他們正式在台結婚登記，成為台灣自9月開放兩岸同婚以來，第一對合法註記的同志伴侶。

「就是像做了一場夢，覺得這個是真的嗎？​​」同遊前，在北京線上受訪的中國籍男同志Righ告訴DW。

2019年，台灣率先亞洲各國宣佈同婚合法化，去年也進一步開放跨國同婚，允許母國同婚不合法的同志配偶與台灣伴侶在台結婚。然而，受限於政治因素與國安規範，5年來兩岸同志伴侶一直被排除在這些權益之外。

「以前我都一直把他（Righ）當成遠征的軍人，或者是遠洋漁船的船員，可能要幾個月才會回來，可能一年只能回來一兩次，都短短的，就是一直用這種心情去維繫，不要一直去讓政策面的這個阻隔浮現出來，因為浮現出來就會非常痛苦。」Ryan告訴DW。

橫跨台灣海峽的異地戀，Ryan和Righ長跑了8年。起點是2016年的夏天，在高雄經營民宿的Ryan，因緣際會邂逅了赴台旅遊、來自中國的Righ，兩人就此相戀。

為了有朝一日不再分隔兩地，他們3年前先在美國登記結婚，爾後向台灣提出申請，希望官方能比照兩岸異性伴侶的規範，讓Righ得以Ryan同性伴侶的身份赴台，卻遭移民署駁回請求。在律師團的協助下，他們向行政法院提起訴願、訴訟；一來一往的法律戰，打了整整4年。

台灣伴侶盟擔憂，要求兩岸伴侶在第三地結婚須具備一定的經濟門檻，可能造成階級落差。圖為去年台北同遊資料照，非當事人。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

直到今年8月，台北高等行政法院判定Ryan及Righ勝訴，指兩岸同性伴侶在第三地結婚，應該同等於異性婚程序，可來台灣團聚、申請居留。隔月，台灣內政部和陸委會以該案為依據，對兩岸「第三地」同婚亮綠燈。

「終於可以把全心全意的愛好好放進去（這段關係），」Ryan說。視訊採訪當下，他和Righ兩人輪番談論對未來的打算，包括如何申請赴台的依親居留、雙方親屬的照護問題等，「這是重新開始的第一頁，不是最後一頁。我們歷經了8年，才要去做別人第一天就應該要面對的挑戰。」

受台海牽動的兩岸婚姻平權之路

自2019年台灣同婚上路以來，兩岸的局勢變動巨大。台灣伴侶權益推動聯盟（簡稱伴侶盟）秘書長簡至潔告訴DW，外界原先預期兩岸同婚能在2023年時，與跨國同婚一併通過，但「隨著兩岸關係緊張，再加上疫情影響，陸委會的態度也有了180度的改變」。

過去5年，簡至潔一路陪伴並協助Ryan、Righ爭取兩岸同婚，對其中牽扯的「政治因素」深所有感。她說：「在兩岸這一題我們要爭取、推進的，不只是抵抗對於同志的污名⋯⋯兩岸的同婚有一個新的戰局，這個戰局就是兩岸關係。我們可以努力的是，讓政府相信台灣人已經越來越支持同婚了，但是我們沒有辦法控制兩岸關係，兩岸關係不是我們說要努力就可以努力的。」

面對動盪的台海局勢，Ryan坦言，即便台灣開放「第三地」兩岸同婚，他內心仍未完全踏實，擔心若兩岸關係持續惡化，可能政策又會再有變動。「我們這個不安全感，可能會比其他的跨國（同志伴侶）更重。」

「有點像是羅密歐與茱麗葉。」Ryan形容自身處境：「兩個家庭他們可能是仇家，當那個家族的掌權者在對抗，兩個家族的孩子並沒有辦法控制、沒有辦法管上面怎麼樣去做，對我們來講，愛上了就愛上了，其實它很難去選擇。」

「第三地」同婚是什麼？國安疑慮是假議題？

值得注意的是，根據台灣官方發佈的函釋，目前所開放的兩岸同婚，並非指兩岸同性伴侶可直接於台灣結婚登記，而是必須在同婚合法的「第三國」結為連理後，檢附結婚及相關證明文件申請赴台團聚，接著得經過面談；面談通過後才能在戶政機關辦理結婚登記。

這樣的規範，事實上是比照當前對兩岸異性伴侶的規定。兩岸的異性配偶若要在台灣登記結婚，也必須先在中國或第三地結婚，再透過面談確保中國配偶不會構成安全或情報威脅，雙方婚姻關係才算成立。

台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

對此，簡至潔強調，在當前的台海局勢與輿論壓力下，台灣願開放「第三地」兩岸同婚，已是很大的里程碑。但她也擔憂，於同婚合法的第三國結婚這項條件本身，就具有一定的經濟門檻，長期而言恐怕會導致階級落差，政府應進一步制定配套。

簡至潔補充，以跨國同婚為例，部分受台灣外交部匡列的國家即便同婚不合法，來自該國的同志配偶仍可在檢附相關文件後申請入台，從而進入面談程序；面談通過便可在台結婚。「我認為這是比較有實質平等的一個措施，但是對於兩岸，陸委會就不願意做這個配套。」她說。

台灣陸委會副主委梁文傑在規定鬆綁當日表示，「基於阻截跨境假結婚，避免衍生國安、社會資安的問題，（台方）始終堅持兩岸婚姻必須先於境外結婚，通過國境線上面談後，才能夠入境辦理結婚登記」。不過內政部長劉世芳9月曾表示，已瞭解到有5對符合資格的伴侶會用「比較特殊方式」處理，不用至第三地結婚。

簡至潔直言，國安疑慮在現行的兩岸同婚配套中是一個「假議題」。「重點不在國安，在於對他們來說在現今的兩岸關係的形勢下，要能夠有辦法讓更多的中國人有機會來到台灣，我認為這個對陸委會來說，疑似（輿論）壓力是蠻大的。」

她指出，台灣發給中國人任何類型的入境簽證，都須經過國安審查，而針對伴侶的團聚簽證，在申請入境時也必須提交「非常完整的交往資料」 ，拿到簽證後在機場的面談，又是另一層審核機制。再者，「現在要繞道從第三地結婚，這一個門檻老實說，並不是增加國安的控管，也沒有讓國安的漏洞補起來，為什麼呢？因為有錢就可以這麼做。」

對於中國間諜可能透過同婚滲透台灣，Ryan對DW表示無奈。「今天我真的要假結婚，為什麼不要用男女的方式？用男男的方式、用女女的方式，還會受到更多的關注。所以其實我覺得很多時候還是反映出，少數人權益很常會被放大檢視。」

「我們的關係不是兩岸關係的縮影」

而中國與台灣之間「政治敏感性」，並不只存在於婚姻平權的運動之中；其中的複雜與微妙，更體現在另一對匿名受訪的兩岸女同志伴侶T和C的日常互動中。

「我們剛認識的時候講話都很保守，就是會感覺有一道牆在中間，很怕踩到對方的底線，或是有什麼地雷。」回憶起與中國伴侶C交往之初，二人如何談論兩岸議題時，台籍女同志T這麼說。

另一對匿名受訪的女同志伴侶告訴DW，兩人雖沒有結婚打算，但也樂見台灣賦予兩岸同性伴侶更多的選擇。圖為台北同遊資料照，非當事人。 圖片來源： Brennan O Connor/ZUMA/IMAGO

二人在英國唸書時，透過交友軟體認識，意外發現彼此讀於同所大學，見面之後一拍即合。交往至今3年多，她們彼此對於兩岸關係的看法，都因為對方而發生了改變。

T坦言初至英國讀書時，對中國人防衛心相當重，幾乎是「逢中必反」，希望儘可能與之劃清界線。但在認識C及其他中國同學之後，她漸漸卸下心防，「其實就跟台灣人一樣，就是各種面向的人都有，有聊得來的、聊不來的，很偏激的、很柔和的」。

C也表示，18歲以前都住在中國的她，過去對政治並不關心，認為個人的意見並無法撼動政局，對掌權者帶來任何影響力，但在認識來自民主體制的台灣人與T之後，「我會覺得就是個體真的可以對政治產生這種影響，以及這種推進的作用，我覺得很神奇」。

即便目前並無結婚打算，但兩人對台灣為兩岸同婚解套感到開心，並表示周遭的同志社群在消息發佈的第一時間，也都不斷在社群平台上轉發相關報導。「這是台灣同志運動後一個很大的進展，」C向DW形容：「你努力的掙脫政治的因素，給那些想要結婚的兩岸情侶更多的選擇」。

然而，從在採訪當下並肩二座的兩人互動中可觀察到，中台同志伴侶之間的感情仍得跳脫出巨大的兩岸議題框架，回歸到個人層面。

過程中，T談到自己會注意不要使用中國用詞，「例如櫛瓜，我就會小心不要說成西葫蘆」，下一秒C緊接著說，「我也有一樣的心態，有時候我那個優格已經快要脫口而出了，但是我會馬上改說酸 奶、酸 奶」。

這時T轉頭看向身旁的C開玩笑道：「原來你也會喔！因為你是一個文化強權。」C則回應：「在這個房子裡面，我們是對等的，就我們兩個人。」

在Ryan和Righ兩人世界中也是如此。 「我們的關係肯定不是兩岸關係的縮影，兩岸關係其實還是很微妙的，但我們的關係是很穩定的，」他們告訴DW：「我們只是想要把彼此的生活顧好，然後相伴一生而已。」

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