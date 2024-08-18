越領導人蘇林訪華見習近平： 延續「竹子外交」 加強經濟合作

正在訪問中國的越共總書記、越南國家主席蘇林周日晚抵達北京，將與久未公開露面的中國領導人習近平會唔。蘇林被任命為越共總書記後的首次出訪備受外界關注。

（德國之聲中文網）越共中央總書記、越南國家主席蘇林周日（8月18日）展開為期三天的訪華行程，這是他本月初被任命為越共總書記後的首次出訪。中國外交部本周四證實，蘇林將分別會見中國國家主席習近平總書記。這也是蘇林此次訪華備受外界關注的原因之一，因為自7月底以來習近平未再公開露面，各種猜測甚囂塵上。

據中國官媒新華社周日報導，當天傍晚，蘇林抵達北京。抵京前，蘇林一行訪問了廣州。越南國家通訊社越通社介紹， 在廣州市黃花崗烈士陵園，蘇林偕夫人和越南高級代表團向范鴻泰烈士墓獻花和進香表達緬懷之情。范鴻泰是1924年6月18日在廣州犧牲的一位越南愛國志士。其後，蘇林一行參觀了越南革命青年同志會總部舊址，這裡與越南前主席胡志明1924年至1927年期間的革命生涯息息相關。

在廣州，蘇林還會見了中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明。越通社報導稱，蘇林表示，就任總書記後首次國事訪問中國，是為了與中共總書記、國家主席習近平和其他中方領導人，共同商討進一步深化和提升越中全面戰略合作夥伴關係水準的措施，進而建設具有戰略意義的越中命運共同體。蘇林重申，越南歷來高度重視並將對華關係視為頭等優先。同時，蘇林高度評價廣東省與越南地方間合作取得的良好成果，為越中關係整體發展作出貢獻。

中國領導人習近平2023年12月年訪問越南，並與時任越共中央總書記阮富仲舉行了會面。 圖片來源： Minh Hoang/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

在大國外交中保持平衡

中國鄭州大學越南研究所所長於向東周六在《環球時報》英文版（Global Times）發文指出，預計蘇林將進一步推進阮富仲倡導的「竹子外交」戰略，「儘管蘇林主席上任時間不長，但我們已經看到越南在與中國、美國和俄羅斯等大國的外交互動中表現出良好的平衡。」這篇評論文章繼續寫道：「蘇林選擇中國作為上任後首次出訪的目的地，表明越南對與中國關係的高度重視。但同時，根據經驗判斷，越南不會冷落美國。」

上個月去世的越共總書記阮富仲曾這樣描述越南的竹子外交：「越南的外交就像竹子一樣，竹根穩固，竹身結實，竹枝柔韌，外交政策柔韌且睿智，執著而堅定」。這種外交的目的是通過與所有人合作的意願來確保自己國家的獨立，但不與他人結盟。本周有越南官員透露，蘇林可能將出席9月在美國召開的聯合國大會，與美國總統拜登會晤。

儘管中越在南海問題上偶有衝突，但兩國在經貿合作領域發展良好。 圖片來源： Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

主要議題

中國和越南於1950年建交，2008年，兩國建立了全面戰略合作夥伴關係，並於2013年進一步加強戰略合作夥伴關係，以應對更多共同關心的國際和地區問題。

路透社指出，蘇林的此次訪問確認了這兩個共產黨統治的鄰國之間的緊密關係，儘管兩國偶爾因能源豐富的南中國海邊界問題發生衝突，但在經貿合作領域發展良好。該通訊社認為，在兩國希望加強貿易往來的背景下，蘇林訪華期間，中越鐵路會是一個重點議題。在中美貿易緊張局勢下，越來越多的中國製造商將部分出口導向的業務轉移到越南，順暢的鐵路連接至關重要。

俄羅斯官媒俄羅斯衛星通訊社也認為此次蘇林訪問北京的主要議題將是進一步加強經濟聯繫。這篇題為「中國和越南向西方發出訊號：雙邊關係強勁且穩定」的評論文章寫道：「越南作為地區大國，通過鐵路互聯互通來加強與歐亞和西歐國家的全面關係是極為重要的。在此方面，中國的戰略和中轉作用不可替代。因此，北京談判的正面訊號，將有利於越南鐵路運輸並入中歐班列。」



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