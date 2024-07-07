越南：身材矮小沒學上？

越南河內國家大學管理與商業學院今年不再招收身高矮小者入學。德國社會心理學家認為這是一種歧視，且與大學教育理念背道而馳。

（德國之聲中文網）越南河內國家大學（Vietnamesische Nationaluniversität Hanoi）"管理與商業學院"（HSB）認為身高與成功之間有著非常重要的關係，因此決定將不再招收身高矮小者為學生。2024年招生計劃規定，身高低於1.58米的女性和身高低於1.65米的男性將不被錄取進入HSB學習。個別情況可以例外處理。越南線上報紙《青年報》（Tuổi Trẻ）對此進行了報導，並在越南社群網站引發了激烈討論。

2024年6月6日，越南教育部責令該校重新審查此項招生要求。學校隨後將招生計劃中對身高的要求從四個專業減少到一個專業，即"管理與安全"專業。截至發稿，德國之聲未能收到HSB的立場聲明。所有郵件和電話問詢均未得到答覆。

身高和自信心有關？

HSB對這一招生要求給出的解釋是，該大學是為國家公共和私營部門培養未來的領導者和優秀的管理人才，因此不僅僅是專業能力，身體條件也很重要，而身高在領導力和自信心方面是一個至關重要的因素。

但身高與自信心之間真的有聯繫嗎？拿破侖身高1.66米，鄧小平1.57米，列寧也只有1.60米。

德國紐倫堡大學（Universität Erlangen-Nürnberg）社會心理學家安德烈亞‧阿貝勒-佈雷姆（Andrea Abele-Brehm）在接受德國之聲採訪時對此表示懷疑："（身高與自信心之間）確實存在某種關聯，但這種關聯相對較弱且並不明確。"她表示，來自美國、歐洲和東亞的大量研究已經證實了這一點。

研究表明，身高特別矮或特別高，可能會對自信心產生影響。但對擁有平均身高的人來說，這一因素可以忽略不計。

"平均身高"與"正常"身高

越南人的平均身高是多少？根據越南國家營養研究所2019-2020年的數據，越南女性的平均身高為1.56米，男性為1.68米。

身著紅黑長袍、頭戴學位帽的河內大學畢業生在畢業典禮上 圖片來源： Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

越南在人口教育方面取得了很大進步，尤其在小學教育方面，與經濟水準類似的其他國家相比，越南取得了高於平均水準的成績。但中學教育品質仍存在問題。

任何身高高於或低於平均身高幾釐米的人，根據統計規則，都是在標準範圍內的"正常"身高。這個幾釐米的數值在統計學術語中被稱為"標準差"。

越南國家統計局（GSO）在書面回復德國之聲的問詢中表示，他們並沒有系統收集本國人口身高分佈的數據。因此越南人口身高的標準差無法直接通過計算獲得。

採用東亞人口身高標準差

因此，德國之聲採用了東亞人口身高分佈數據作為參考。東亞女性身高標準差為5.74釐米，男性為6.73釐米。這就意味著，女性身高在平均身高上下5.74釐米範圍內浮動，男性身高在平均身高上下6.73釐米範圍內浮動均屬於正常身高。

根據東亞人口身高標準差數據，越南女性"正常"身高在1.50 米到 1.65 米之間，男性"正常"身高在 1.61 米到 1.75 米之間。這樣算下來，河內國家大學相當於將很大一部分擁有正常身高的人群拒之門外。

阿貝勒-佈雷姆表示："如果HSB在招生中引入這樣的身高限制顯然是一種歧視，我認為應該予以反對。"

身高與財富

當然，許多國際研究也揭示了另一種相關性，即從統計數據來看，個子越高，賺的越多。但身高與能力之間已被證實並不具有相關性。

儘管如此，仍有許多人認為個子高的人在生活中更成功。這就是社會心理學所說的"刻板印象"。這種刻板印象認為高=更好，高=更有能力，因此高=更成功。但實際上這種關聯並不存在。

越南最有權勢的人 - 阮富仲（右）明顯比美國總統拜登（身高182釐米）矮得多（圖為美國總統拜登2023年10月訪問越南） 圖片來源： Luong Thai Linh/AP/picture alliance

刻板印象的形成並不以客觀事實為基礎，但這並不意味著刻板印象沒有影響力，恰恰相反，只不過這種影響力完全源自人們對刻板印象本身的信念，覺得"這樣就應該是對的。"比如因為個子高的人平均收入相對更高，就錯誤地得出"個子高的人更有能力或者更有行動力"這樣的結論。

社會心理學家阿貝勒-佈雷姆堅信，大學教育的任務應是打破刻板印象並對事實真相進行探索、闡明。她說道："大學理應對抗，而不是進一步加強這類刻板印象。"HSB將身高列作錄取標準，顯然與大學教育的真正目標 - 培養學生以科學和理性為指導原則 - 背道而馳。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。