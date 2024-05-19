越南政治內鬥導致錯失普丁訪問？

俄羅斯總統普丁剛剛完成了訪華之旅。此前曾有消息稱，普丁原本還計劃順道訪問越南。然而，這個同樣由共產黨執政的東南亞國家，似乎因為近期的政治內鬥而錯過了與普丁面對面會談的機會。

（德國之聲中文網）近年來，越南與中國以及西方國家均有著良好的關係。河內與莫斯科一段時間以來的互送秋波卻引發了歐洲方面的一些狐疑。而現在，結束中國行程的俄羅斯總統普丁，卻並沒有如此前猜測的那樣順道訪問越南。不過，其原因很可能並非是越南忌憚西方國家的反應，而是河內政治高層近期不斷出現內鬥。

俄羅斯駐越南大使貝茲德科(Gennady Stepanovich Bezdetko)已經對越南官方媒體表示，普丁總統"會在不久的將來"到訪越南，但是具體日期並未確定。

和中國類似，越南在譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聯合國表決中大多投了棄權票，同時也保持著與俄羅斯的合作關係。長期以來，俄羅斯一直是越南的重要油氣勘探合作夥伴以及軍火供應國。

去年10月，在北京舉行的"一帶一路"高峰論壇上，時任越南國家主席武文賞與普丁舉行了會晤。今年3月，越共總書記阮富仲邀請普丁進行國事訪問。與此同時，越南也和中國、美國、歐盟保持良好關係：習近平、拜登均在不久前訪問過越南，歐盟也在2020年與這個東南亞國家簽署了自由貿易協定。

歐盟特使訪問被推遲

目前，美國和歐盟正試圖進一步加大對俄羅斯的制裁，並打擊規避制裁的第三國，尤其是那些向俄羅斯再出口軍事或技術裝備的國家。這其中很可能包括越南。不過一名歐洲外交圈內人士向德國之聲披露，西方國家很難判斷河內是否向俄羅斯提供了任何援助。

歐盟制裁執行事務特使奧沙利文(David O'Sullivan)原定5月13日與越南官員會晤，但是河內方面在會晤前幾天推遲了此次活動。歐盟一名發言人對德國之聲表示，歐方對訪問未能成行感到失望，"正在與越南當局討論在不久的將來安排一個方便的日期。"

就在本月早些時候，路透社援引多名外交官稱，越南方面推遲奧沙利文的訪問是因為擔心這可能破壞傳言中的普丁訪越之旅。最新消息稱，奧沙利文有可能在7月前往越南。

僅僅上任一年的國家主席武文賞今年3月辭職 圖片來源： Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

越南高層內鬥

奧沙利文以及普丁的訪問均被推遲，這固然可以被解讀為越南忌憚俄羅斯以及歐盟的影響力。但是，歐盟以及越南的消息人士則對德國之聲表示，實際原因很可能是因為越南政局近期不穩定。在過去兩個月中，一黨專政的越南共產黨失去了三名高官：僅僅上任一年的國家主席武文賞今年3月辭職。越南國會主席王廷惠則在4月底辭職。在越共中央政治局排名第五的張氏梅則在本周辭去中央政治局委員、中央書記處常務書記和中組部部長職務。

這一系列政治動蕩是由持續近十年的反腐敗運動引發的，現在已經升級為了高層內鬥。由於越共中央總書記阮富仲很有可能在2026年的黨代會上退休，因此圍繞最高領導人的繼任人選，越南近期暗流湧動。分析人士認為，越共黨內高層人物正試圖通過削弱對手陣營來為自己以及親信爭取更高的地位。

越共中央總書記阮富仲很有可能在2026年的黨代會上退休 圖片來源： Evelyn Hockstein/REUTERS

歐盟避免尷尬

就在普丁抵達中國的5月16日，越共中央委員會召開了第九次全會，商討政治局內的職位空缺以及國會主席、國家主席的繼任人選問題。新加坡尤索夫‧依薩東南亞研究院當代東南亞研究所高級研究員斯托裡(Ian Storey)指出，只要河內政壇持續動蕩，普丁就不太可能安排訪問越南。此外，據一名歐盟外交圈內人士透露，越南政府很可能私下告訴莫斯科，由於國家主席職位依然空缺、誰能正式歡迎普丁到訪存在巨大不確定性，所以"現在訪問不是時候 "。

無論如何，歐盟方面樂見普丁沒能訪問越南。否則布魯塞爾很有可能陷入尷尬境地：要麼譴責一個重要貿易夥伴歡迎一名被視作戰犯的專制者到訪，要麼對俄羅斯在發展中國家施加影響力的企圖視而不見。

一名歐盟發言人對德國之聲表示，"與所有其他國家一樣，越南有權根據自身利益制定外交政策。"不過，該發言人也提醒說："國際刑事法院已經因俄羅斯入侵烏克蘭而對普丁發出了戰爭罪通緝令。"

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。