越南國會主席突然宣佈辭職

越南官方周五突然宣佈，越南國會主席王庭惠因"違規行為"已經引咎辭職。這是越南國家主席武文賞上月突然辭職之後，越南政治高層又一次重大人事變動。

（德國之聲中文網）國會主席是越南權力架構的"四駕馬車"之一。名義上，越南不設最高領導人一職。現年67歲的王庭惠曾被視為出任越共總書記的熱門人選。越南通訊社轉發的一份越共中央聲明中稱："王廷惠違規行為和缺點引起了不良輿論，影響了黨、國家和王廷惠同志個人的聲譽。王廷惠同志深知自己對黨、對國家、對人民的責任，提出辭去職務、退出工作的申請。"

聲明稱："根據黨和國家現行規定，考慮到王廷惠同志的意願，黨中央同意王廷惠同志辭去越共十三屆中央政治局委員、中央委員、2021-2026年任期第十五屆越南社會主義共和國國會主席等職務。"不過，聲明中並未提及王廷惠違規行為的細節。 上周五，王廷惠還曾同越南總理一道出席越戰結束及南北越統一49周年慶典活動。數天前，王廷惠的助理因捲入一起基建工程賄賂案件而遭逮捕。

"烈火熔爐"

過去幾年當中，越南進行的所謂"烈火熔爐"反腐運動已經使數以百計的高級官員和企業高管落馬或判刑。

而近一段時間來，越南政治高層的頻繁人事更迭，也有可能會引起對該國政局穩定的擔憂。作為東南亞重要的製造業中心，越南高度依賴外來投資。

"烈火熔爐「反腐運動已令數百高官落馬。圖為去年越南前外長蘇英勇因涉腐被押解法庭。 圖片來源： Anh Tuc/AFP/Getty Images

一些時事評論員指出，越南高層持續不斷的權力鬥爭，已經開始令外國投資者望而卻步。今年三月越南外國商會對650家企業進行問卷調查顯示，當初多數外企選擇投資越南，都是出於對該國政局穩定的信任。

王廷惠是一名受過良好教育的經濟學家，此前曾擔任越南副總理及審計總長。繼上月國家主席武文賞因"違反黨紀"遭罷免後，王廷惠是最新落馬的越南高層政治家。而武文賞則是一年多來落馬的第二位國家主席。

四月初，王廷惠對中國進行了為期一周的訪問，並在此期間同中國黨和國家領導人習近平進行了會晤。訪華期間，就曾有傳言稱，王廷惠的助理已被逮捕。兩周後，越南官方證實了這一消息。

(綜合報導）

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