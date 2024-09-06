超強颱風「摩羯」在海南文昌沿海登陸 強度直逼「威馬遜」

超強颱風颱風「摩羯」的中心已於當地時間9月6日16時20分在海南文昌沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有17級以上。這是自2014 年颱風「威馬遜」之後登陸中國的最強颱風。

(德國之聲中文網）據新華社報導，當地時間9月6日16時20分，超強颱風"摩羯"在海南文昌市翁田鎮沿海登陸。登陸時中心附近最大風力在17級以上（62米/秒），成為今年以來登陸中國的最強颱風。

9月6日，在海南省海口市，街邊的樹木被強風吹倒 圖片來源： Pu Xiaoxu/Xinhua/IMAGO

中國多省嚴陣以待

中國氣象部門先前預計，"摩羯"將於6日下午至夜間在海南瓊海到廣東湛江一帶沿海登陸。為此，廣東省提前全面進入颱風防禦狀態。深圳、珠海等多地停課，茂名等市全市範圍內停工、停產、停業，廣鐵部分列車停運，港珠澳大橋主橋從5日21時起臨時封閉，多個景區、博物館從4日起就臨時閉園（館）。海南省一些市縣近日持續撤離疏散人員，截至9月6日9時，已轉移41萬逾人。在金融中心香港，證券交易所9月6日全日停止交易，學校也停課。

9月6日颱風」摩羯「登陸文昌，海口市也受超強颱風影響 圖片來源： Guo Cheng/Xinhua/IMAGO

據香港政府新聞網6日的消息，香港天文台6日下午12時40分改發三號強風訊號，取代5日下午6時20分發出的八號東北烈風或暴風訊號。在風暴期間，香港有九名市民受傷，於公立醫院急症室接受診治。

中國官方部門稱，受超強颱風"摩羯"影響，9月5日至8日，海南島、廣東南部、廣西西南部、雲南南部等地有大到暴雨，局部特大暴雨，暴雨區內海南南渡江、昌化江、萬泉河，廣西郁江及支流左江，雲南盤龍河等河流將發生超警洪水，部分中小河流可能發生較大洪水。中國水利部部署了颱風暴雨洪水防禦工作。

越南也採取應急措施

中國氣象部門預計，"摩羯"在海南文昌沿海登陸後將移入北部灣海面，並於7日下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸（14～15級，42～48米/秒）。

為應對颱風"摩羯"，越南海防市於當地時間9月6日上午11時起實施海上禁航。此前，越南航空管理局召開會議，決定將於9月7日起在部分時間段暫時關閉越南內排、雲屯、吉碑、壽春四座機場。

據路透社報導，"摩羯"目前是2024年全球第二強的熱帶氣旋，僅次於今年夏天橫掃加勒比海島嶼、墨西哥、美國部分地區和加拿大東部的大西洋五級颶風"貝裡爾"(Beryl)。颱風"摩羯"也是自2014 年颱風"威馬遜"以來登陸中國的最強颱風。2014年7月18日15時30分左右，"威馬遜"登陸海南省文昌市翁田鎮，登陸時中心附近最大風速60米/秒（17級，超強颱風級），數小時後再次以同等強度在廣東省湛江市徐聞縣龍塘鎮沿海登陸，創下41年來登陸中國華南沿海的最強颱風的紀錄。

（新華社、路透社等）

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