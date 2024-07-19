超市關閉 航班取消 一場IT故障引發全球性「宕機」

一家IT公司進行內容更新出現問題，導致多個國家的一眾機構陷入癱瘓，德國多家銀行和機場受到波及。西班牙、瑞士和美國的空中交通也受到影響。該公司表示已部署修復方案，並強調事件並非網路攻擊事件。

（德國之聲中文網）本周五早晨（7月19日），技術問題導致多個國家的一眾機構陷入癱瘓。尤其是銀行，還有各地機場出現大規模運行問題。受到影響的國家包括德國、英國、荷蘭、瑞士、美國、印度和澳洲。在德國有超市一度關閉，而暑假期間異常忙碌的機場也一度陷入癱瘓。

網路安全軟體公司CrowdStrike首席執行官庫爾茨（George Kurtz）接受美國廣播公司NBC採訪時候，就該公司「內容更新」出現問題，導致全球性故障表示道歉。他說故障已被識別並且已著手修復，但「某些系統可能需要一些時間才能恢復運行。」早些時候，他曾在社群網站平台X上表示：「由於為Windows主機準備的一次內容更新中存在缺陷，CrowdStrike正在積極地與受到影響的客戶合作。Mac和Linux主機不受影響。這不是安全事件或網路攻擊。問題已被識別、隔離，並已部署修復方案。」

這次IT故障在全球各地引發了一系列問題。航空公司，機場、超市各個領域都受到影響。

德國漢莎航空公司（Lufthansa）旗下的廉價航空公司 Eurowings 表示，其德國境內航班以及往返英國的航班至少暫停至當天下午 3 點。該公司在一份聲明中說：「預計全天都會有航班延誤和取消。」

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杜塞道夫、科隆和紐倫堡的機場都出現了運行問題。西班牙、瑞士和美國的空中交通也遭到波及。

300 多家超市暫停營業

由於技術問題，德國連鎖超市特好超市 （Tegut）不得不暫時關閉 300 多家門店。該公司發言人表示，由於收銀系統無法正常工作，作為預防措施，公司本周五上午關閉了所有門店。目前在德國受影響的還有金融行業。大眾銀行(Volksbank)和儲蓄銀行（Sparkassen）、德意志銀行、安聯保險，還有一些醫院的營運也受到干擾。

世界各地的許多機場和航空公司都受到了周五航班中斷的影響，許多航班延誤或取消。美國大型航空公司美國航空（American Airlines）表示，IT問題導致其所有飛機一度停飛，該公司正在恢復航班。故障發生在美國的夜間，技術故障的影響範圍有限。



（路透社，美聯社，法新社等）



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