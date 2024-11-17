赴俄羅斯前線的北韓士兵會將「幻滅」帶回國?

據報導，平壤向俄羅斯派遣1萬多名士兵與烏克蘭作戰。他們中的大多數從未走出過國門——甚至是去俄羅斯也能讓他們意識到北韓的極度貧困。

（德國之聲中文網）北韓決定派遣軍隊參與俄羅斯與烏克蘭的戰爭，這肯定會加強平壤與莫斯科的夥伴關係，但這也意味著成千上萬名北韓士兵將接觸到外國思想和不同的生活方式。

雖然確切數字難以核實，但西方情報機構表示，已有超過1萬名北韓士兵被部署到庫爾斯克地區對抗烏克蘭對俄羅斯的進軍。儘管他們前往的是戰區，但在從俄羅斯亞洲東部邊境到歐洲西部邊境的漫長旅程中，他們可能會在看到俄羅斯城鎮的相對富裕，還可能會得到比在祖國更好的食物和薪水。

"這些士兵中有很多是農家小夥兒或初級軍官，他們將首次看到北韓邊境以外的世界，這肯定會讓他們明白，他們的國家是孤立和極其貧窮的，"首爾國民大學歷史與國際關係教授安德烈‧蘭科夫 (Andrei Lankov) 告訴德國之聲。

他還補充說："即使他們將要看到的大部分是前線周圍的景象、被戰火毀壞的村莊等等，但他們在到達前線之前還是會看到俄羅斯的鄉村。他們不可避免地會問自己，為什麼他們的國家不像俄羅斯那樣富裕。

韓國情報部門稱，衛星圖像顯示，北韓士兵聚集在俄羅斯烏蘇裡斯克的圖一個軍事設施接受訓練 圖片來源： Sopa/Sipa/picture alliance

"英雄 "歸來

那些在前線倖存下來的士兵將帶著與北韓政權宣傳相悖的想法回到家鄉，因為北韓政權堅稱自己是世界上最幸福、最先進的國家之一。不過，分析人士認為，這些士兵將避免表達自己的情緒，即使是對他們的家人和朋友。北韓秘密警察將任何對政權或社會的批評都視為叛國罪，並施以嚴厲的懲罰。

蘭科夫說："這些人從小就知道自己不能說什麼，他們不會成為自殺式英雄，也不會說出自己的經歷。他們將從民族英雄的光環中受益，金正恩將慷慨地獎勵他們。"

蘭科夫認為："這些士兵在俄羅斯的所見所聞會對他們產生影響，但我們不能指望這在至少幾十年內會產生政治意義。"

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北韓政權加強打擊來自外國的影響

幾十年來，北韓政府一直努力切斷人民與任何外國思想的聯繫。近年來，這一運動愈演愈烈，當局嚴厲打擊任何被發現看外國電影、聽外國音樂的人，並對試圖逃往中國的公民判處長期監禁。一些服飾或髮型--如果官員認為是受到國外影響--也被作為逮捕國民的藉口。

然而，在俄羅斯，軍官和看守無法完全阻止北韓士兵受到外界影響，特洛伊大學首爾校區國際關係學教授丹‧平克斯頓（Dan Pinkston）說，"有報導稱，北韓軍隊已從俄羅斯遠東地區的訓練基地空運到前線，他們決定空運的原因可能只是因為不想讓北韓士兵在穿越該國時從火車上看到俄羅斯城鎮。"他補充說，這很可能是他們中的許多人第一次坐飛機。

丹‧平克斯頓教授說："他們很快就會意識到北韓的落後，但我想，警官們會盡可能地把這些人與普通民眾隔離開來，限制他們的互動。"

韓國電視台播出的北韓士兵的畫面 圖片來源： Ahn Young-joon/AP/picture alliance

上尉也會成將軍

鑑於北韓政權對出國人員的記錄，包括那些被派往俄羅斯建築工地、伐木營地或中國餐館和工廠工作的人員，回國部隊在獲准重返北韓社會之前也很可能要接受一段時間的評估和再教育。

出生於俄羅斯的蘭科夫教授也認為，從俄羅斯戰場返回北韓的士兵將受到 "嚴密監視"，他們會意識到，如果談論所看到的一切，可能會對自己造成危險。

但蘭科夫也認為，在北韓以外的生活經歷和其他國家 "顯而易見的繁榮 "會在他們內心發酵。他說，"當然，我不指望他們會立即發動革命，但在烏克蘭服役的上尉們幾年後會成為將軍，他們會繼續心存疑慮。隨著時間的推移，這些對北韓制度的懷疑可能會變得有意義"。

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