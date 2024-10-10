賴清德首場國慶演說：中華人民共和國無權代表台灣

台灣週四舉行雙十國慶典禮，總統賴清德在演說中重申，中華民國及中華人民共和國「互不隸屬」，且中國「無權代表台灣」。賴清德也在演說中向北京喊話，呼籲中方回應國際社會期待，對結束俄烏戰爭和中東衝突發揮影響力。北京立即對此做出回應。

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德週四（10月10日）發表任內首場國慶演說，期間多次提及中華民國在台澎金馬地區的領土主權。

「75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，我們不分先來後到，不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國。」

賴清德指出，「中華民國曾經在國際社會被驅逐......現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，「中華人民共和國無權代表台灣」。

賴清德表示：「身為總統，我的使命是，維護國家生存發展，團結兩千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞」，重申「和平四大支柱行動方案」，強化台灣國防，與民主國家共同發揮嚇阻力量、確保和平。

賴清德強調，台灣決心致力維護台海的和平穩定，也願意與中國合作因應氣候變遷、防堵傳染病及維護區域安全。

賴清德國慶演說：盼中國和台灣一起承擔國際責任，維護區域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

喊話北京承擔國際責任

此外，賴清德在演說中也提及，各國長期以來支持、投資中國，並協助中方加入世界貿易組織（WTO），就是希望北京為世界帶來貢獻。

賴清德稱，當前國際緊張情勢持續升高，無數平民死傷於戰火，「我們希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。」

賴清德也說，無論台灣民眾如何稱呼自己的國家，「是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念：我們捍衛國家主權的決心不變。我們維持台海和平穩定現狀的努力不變」，重申希望兩岸「對等尊嚴」。

國民黨籍的立法院長韓國瑜在國慶典禮上則指出：「是中華民國、是這面青天白日滿地紅的國旗保護了台澎金馬......雖然在許多場合，我們無法高舉中華民國國旗，但是我們依舊要有骨氣，有勇氣，必須讓世界知道，讓年輕人知道，中華民國是存在的」。

台灣總統賴清德及第一夫人出席國慶典禮 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

北京：謀獨挑釁是死路一條

中國外交部發言人毛寧周四（10月10日）針對台灣總統賴清德的國慶發言表示，賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，變換花樣販賣台獨謬論，再次暴露其台獨立場和為謀取政治私利不惜推高台海緊張局勢的險惡用心。

她說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。她還說道，謀獨挑釁是死路一條。

學者：賴清德演說維持一貫論調

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任、陸委會諮詢委員張五嶽向DW表示，賴清德的國慶演說相較於今年5月的就職演說「沒有進一步刺激性或挑釁性的作為」，維持一貫論調，在兩岸一體的論述也表達較多的既定政策及善意。

值得注意的是，儘管賴清德國慶演說內容與過往表態並無太大差異，但張五嶽指出，其中兩段論述涉及北京敏感紅線，包含兩岸互不隸屬，以及「中華人民共和國無權代表台灣」的說法。

此外，張五嶽也提及，賴清德的國慶演說罕見將涉及國際關係、地緣政治的俄烏、以哈及台海問題連動，「這種說法雖然北京不會正面看待，也不會正面肯定，但是從台灣的角度也第一次，而且希望說兩岸也能夠在這一題上共同來努力，這是（過去）比較少談到的」。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛早前也告訴DW，「賴清德政府的特色是他似乎更願意積極的去挑戰北京對於兩岸，特別是台灣地位論述的內容」。他認為，賴清德雖然在台灣的主權議題上有明確的立場，但對於兩岸對話的意願本並沒有互斥。

台灣在10月10日舉行113年國慶典禮 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

中國是否軍演引關注

此前，台灣國安人士稱，「不論賴清德在10月10日說了什麼」，中方都有可能在台灣週邊舉行另一場「聯合利劍」軍演。台灣方面認為，北京有可能把演習歸咎於賴清德的演說內容「挑釁」。

《路透社》週三（9日）則引述美國官員說法報導，儘管北京過去在台灣總統發表國慶演說後，並未舉行重大軍事活動或演習，但美方已準備好中國在今年可能會以此為藉口。他重申美國一貫立場，表示台灣的例行年度慶祝活動不應成為中國軍演的原因，「我們認為，針對台灣和兩岸背景的此類脅迫行為破壞了兩岸穩定」。

美方官員也透露，台灣已事先對外交夥伴簡報賴清德的演說內容，但表示內容完全取決於台灣官員。

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