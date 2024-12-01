賴清德過境夏威夷 強調和平無價

台灣總統賴清德周六在夏威夷展開為期兩天的過境訪問。台媒指出，美方接機的層級突破以往規格。賴清德在參觀珍珠港事件紀念館後表示，「和平無價，戰爭沒有贏家」。

(德國之聲中文網)台灣總統賴清德賴清德周六（11月30日）啟程展開太平洋訪問之旅，過境美國夏威夷。其專機於同日抵達檀香山國際機場，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及台灣駐美代表俞大㵢登機迎接。

據中央社報導，賴清德在機場首度受到機邊接機、鋪設紅地毯獻花的歡迎，是歷年來最高的禮遇規格。而且美方的接機的層級突破了以往規格，夏威夷州長葛林（Josh Green）、檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）以及檀香山警察局長羅根（Arthur J. Logan）於登機梯旁迎接。

法新社報導稱，每到一處，賴清德都會收到色彩斑斕的花環、夏威夷禮物以及「阿羅哈」的問候。

夏威夷州長葛林在檀香山機場停機坪迎接賴清德後發表聲明表示，這次會面是「重要的時刻」，突顯夏威夷與台灣在堅韌與合作上的共同價值。

「和平無價，戰爭沒有贏家」

賴清德於當地時間周六午後身穿夏威夷衫，參觀了當地介紹太平洋島嶼歷史的畢夏普博物館（Bishop Museum）、夏威夷州急急難管理署（HI-EMA）以及珍珠港的亞利桑那號戰艦（USS Arizona）紀念館。賴清德參訪亞利桑那戰艦後，在珍珠港事變陣亡將士名錄前獻上以英文署名「中華民國（台灣）總統賴清德」的花圈致意。

賴清德表示：「我們今天參觀紀念館尤其提醒我們和平的重要性。和平無價，戰爭沒有贏家。我們必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。」

當晚，賴清德與美方官員及台灣僑民共進晚宴，現場爆發出熱烈掌聲。他在公開演講中對美國為此行順利所提供的支持表達了感激之情。

美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）通過一段預錄影片表示，美台合作關係「堅若磐石」，並稱賴的此次訪問將進一步鞏固這種關係。

羅森伯格在影片中表示：「您與思想領袖、僑界社群以及州和地方領袖交流的機會彌足珍貴，我相信這將有助於進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。」

畢夏普博物館館長為賴清德戴上傳統花圈 圖片來源： Marco Garcia/AP Photo/picture alliance

展示「台灣的重要性」

北京反對任何對台灣的國際承認，尤其是台灣與美國之間的官方接觸。儘管與大多數國家一樣，美國在外交上不承認台灣，但卻是台灣最重要的支持者和最大武器供應方。中國外交部聲明稱「嚴厲譴責」賴清德的過境，並已向美方提出「嚴正交涉」。

中國外交部就賴清德過境美國評論稱：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑。」

德國馬歇爾基金會台灣-中國事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，賴清德此次太平洋之行是向各國展示「台灣的重要性」的機會。

葛來儀指出，中國總是試圖營造台灣被孤立、需要依賴中國的印象。「當台灣總統出國訪問時，這是在提醒世界，仍有國家重視與台灣的外交關係，」 她說道。「當然，賴清德過境美國也是在提醒台灣民眾，美國與台灣有著緊密的夥伴關係。」

路透社本周報導，台灣安全官員評估，中國很可能以賴清德即將訪問南太平洋邦交國並過境美國為藉口，在台灣附近再度舉行軍演，目的是在川普上任前「畫線立威」。

台北總統府稱此次訪美是台灣總統首次受到「紅地毯待遇」 圖片來源： Marco Garcia/AP Photo/picture alliance

美國再次批准對台軍售

賴清德此行以「繁榮南島 智慧永續」為主題，接下來將訪問台灣邦交國——馬紹爾群島、吐瓦魯和帕勞，這些國家是僅有的12個承認台灣主權的邦交國。此外，賴清德此行將在美國屬地關島短暫停留一晚。賴清德在啟程前表示，此行出訪「開創價值外交的新時代」，民主、和平、繁榮是台灣國民的期待。他也並感謝美方的支持。他強調希望與盟友深化基於民主、和平與繁榮的合作關係。

台灣長期面臨中國可能發動武力入侵的威脅。北京幾乎每日派遣戰鬥機、無人機和軍艦在台灣周邊活動，以施壓並鞏固其主權主張。此次賴清德專機部分航程由台灣空軍F-16戰鬥機護航。賴清德表示，他認為護航意義重大，也提醒這趟出訪「任重道遠」。

台灣官員過去經常在訪問太平洋或拉丁美洲國家時過境美國，這常常激怒中國並以在台灣周邊進行軍演作為回應。賴清德出訪前夕，美國批准向台灣出售價值3.2億美元的F-16零件、雷達系統及通信設備。

賴清德此行正值美國當選總統總統川普即將上任之際。台灣公開祝賀川普勝選，試圖與其建立良好關係。然而，川普竞選期間曾提議台灣應為美國的防務支持支付費用，這一言論引發了關注。

（法新社、路透社）

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