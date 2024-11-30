賴清德訪邦交國過境夏威夷 引北京強烈反應

台灣總統賴清德本周六啟程前往夏威夷，隨後將展開為期一周的太平洋邦交國訪問，此行引發了北京的強烈反應。台灣則呼籲北京不要以此為藉口，做出過當反應。

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德本周六（11月30日）啟程出訪友邦太平洋島國，首站將在夏威夷過境停留。

這是賴清德自5月上任以來首次出訪。此次將訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帕勞等台灣的三個友邦國家，訪問期間將先後在夏威夷和關島兩地過境。

這些太平洋島國是台灣12個剩餘邦交國中僅存的太平洋盟友，其他國家在中國或援助或投資承諾的"攻勢"下轉而投向北京。中國將台灣視為其領土一部分，反對國際社會任何承認台灣或其作為主權國家的主張。

賴清德強調，這次出訪是開創"價值外交"的新時代，將與友邦以民主、和平與繁榮的價值，持續拓展合作、深化夥伴關係，"讓世界看見台灣，不僅僅是民主典範，也是促進全球和平穩定繁榮發展的關鍵力量"。並感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適便利的原則， "協助這趟行程得以順利進行"。

台灣循例部署了F-16戰鬥機升空伴飛，為搭載賴清德、政府官員及媒體（包括法新社）一行的中華航空專機護航。

在航班上，賴清德向同行人員表示感謝，並強調"共同努力拓展台灣的國際空間"。

"在接下來的七天裡，我們一定能攜手努力，讓台灣穩步、自信地走向國際舞台，"賴清德表示。

北京呼籲美國"慎之又慎"

賴清德此行引發了中國的強烈反應，北京誓言要"堅決粉碎"任何尋求台灣獨立的企圖。

中國外交部發言人毛寧本周四（11月28日）在記者會上就賴清德即將出訪邦交國並過境美國一事表示，賴清德的訪問計劃是謀"獨"挑釁的行徑，並在周五（11月29日）呼籲美國"要認清賴清德和民進黨當局的'台獨'本性，慎之又慎處理台灣問題。"

台外交部：勿藉口做過當反應

台灣外交部長林佳龍本周四（11月28日）在立法院表示，總統出訪是長年以來慣例，"我們呼籲北京不要以此(台灣總統出訪)為藉口，做出過當反應，例如進行軍事演習等破壞台海和平穩定的行為"。

自1949年國共內戰結束，蔣介石的國民黨軍隊被毛澤東領導的共產黨擊敗後逃到台灣以來，台灣與中國一直處於分治狀態。

台灣長期面臨中國入侵的威脅，北京從未排除使用武力統一台灣的可能性。

中國幾乎幾乎每天都在台灣周邊部署戰鬥機、無人機和軍艦，以宣示其主權，近年來出動次數不斷增加。

台灣政府官員此前在訪問太平洋或拉丁美洲時曾在美國領土短暫停留，這一舉動往往會激怒中國，後者常以軍演作為回應。

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向國際社會展示台灣重要性

德國馬歇爾基金會台灣-中國事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，賴清德此次太平洋之行是向各國展示"台灣的重要性"的機會。

葛來儀向法新社指出，中國總是試圖營造台灣被孤立、需要依賴中國的印象。

"當台灣總統出國訪問時，這是在提醒世界，仍有國家重視與台灣的外交關係，"她說道。"當然，賴清德過境美國也是在提醒台灣民眾，美國與台灣有著緊密的夥伴關係。"

美國是台灣最重要的支持者，也是最大的武器供應國，但華盛頓並未與台北建立正式外交關係。

賴清德出訪前，美國批准向台灣出售F-16戰鬥機和雷達系統的備用零件和通訊設備，總額達3.85億美元。

本月早些時候，台灣外交部長林佳龍在布魯塞爾會見了歐洲議會議員。

葛來儀告訴法新社，即使面臨遭到中國報復的風險，越來越多的台灣高級官員出國訪問，並受到公開接待。"越多人做就越安全。當越來越多的國家採取類似行動時（會見台灣官員、接待出訪），其他國家也會更願意這麼做。"

她還指出，國際社會越來越察覺到中國展現的咄咄逼人和強硬態度，因此一些國家願意在一定程度上對抗中國，因為他們不習慣中國的這種行為方式。

"此外，台灣在國際上的重要性也是得到認可的，尤其是在半導體晶片領域。"

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