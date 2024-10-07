賴清德「祖國說」消除台獨疑慮？學者：過度解讀

「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。」賴清德拋出「祖國說」引發熱議，有學者認為這有消除「意圖台獨」的效果，但也有專家向DW表示不同看法。

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德上週六（10月5日）在「113年國慶晚會在臺北」活動的演說中表示，「中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。」

賴清德還提到，「中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這一層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字。」

「祖國說」引發輿論熱議，也登上不少國際媒體版面。在野的國民黨則稱，賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神像徵的主體，包括國旗與國歌等，「我們期待可以看到賴總統手拿國旗和人民一起唱國歌。」

至截稿前，中國外交部及國台辦均未回應賴清德的演說。

目前旅居台灣的日本政治學家小笠原欣幸在臉書發文指出，這番話雖然有其歷史脈絡，但賴清德確實使用了「中華民國是祖國」的說法，不僅前任總統蔡英文從未表述過，台灣歷任總統中也無人將中華民國稱作中華人民共和國的「祖國」，是明顯偏向中華民國的說法。

小笠原欣幸認為，賴清德的說法「否定並超越了老台獨派的建國論......同時也有消除『賴清德意圖台獨』這種『疑賴論』的效果」。

他也表示，賴清德當天的演說仍維持今年5月，賴在就職演說中提到的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」框架之內，但展現了新意，「能令人感受到是經過深思熟慮的發言」。

台灣學者：國慶演說才是重點

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任、陸委會諮詢委員張五 岳則向DW表示，賴清德的「祖國說」實際上想凸顯出的重點有兩項，除了從立國的時間強調「中華人民共和國是中華民國祖國的謬誤」，還有重申中華民國跟中華人民共和國「互不隸屬」的概念。

對於賴清德是否欲藉由祖國說來化解中共當局及台灣內部對他的台獨色彩疑慮，張五 岳則認為是「過度解讀」。

張五 岳指出：「賴總統這樣一個說法想要凸顯的是，北京方面自認為祖國，和台灣內部有人把北京當成祖國，這個概念不是事實。」

近半個月以來，台灣多名知名藝人公開表態祝福中華人民共和國75周年國慶，部分並稱中國是他們的「祖國」。曾經聲援太陽花運動的台灣金馬影帝吳慷仁、安溥（原名焦安溥，曾使用藝名「張懸」）的表態尤其受到兩岸輿論熱議。賴清德的「祖國說」也被認為是在間接回應這一波爭議祝賀潮。

台灣學者認為，賴清德在雙十國慶當天的演說才是北京關注的重點 圖片來源： Sam Yeh/AFP

至於北京是否會對賴清德在國慶晚會中的言論有所回應，張五 岳認為：「北京重視的一定不是國慶晚會的演說，是雙十國慶的正式演說」，他強調兩者「重要性不完全一樣」，賴清德的「祖國說」若在國慶典禮演說拋出，「那（概念）當然就是很清清楚楚的，但是我相信國慶典禮他基本上不會是這種表述的。」

賴清德在2017年曾稱自己為「務實的台獨工作者」，北京也視他為台獨分裂勢力。今年5月20日的台灣總統就職演說中，賴清德曾向中國當局喊話：「希望中國正視中華民國存在的事實」，並重申蔡英文任期內提出的「四個堅持」，其中便涉及兩岸互不隸屬框架。

在賴清德的「祖國說」後，台灣國防部7日公佈解放軍在台海週邊的最新動態顯示，從6日清晨6點至7日清晨，共偵獲解放軍機27架次、軍艦6艘次，其中19架次中國軍機跨越台灣海峽中線，進入台灣北、中部及西南空域。

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