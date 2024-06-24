賴清德指「國會改革法案」恐違憲 將聲請釋憲

台灣總統賴清德24日發表就任後首次敞廳談話，針對近期引發爭議的國會職權修法。賴清德指，該法案有違憲之虞，儘管他已完成簽署並將於今日公佈法案，但同時也將聲請釋憲及暫時處分。

（德國之聲中文網）台灣過去幾週以來因「國會改革法案」引發朝野攻防與社會分歧，總統賴清德週一（6月24日）上午於總統府「敞廳」發表就任以來的首次敞廳談話。

賴清德表示，他已依據憲法完成簽署立法院先前三讀通過的《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，並於24日公佈法案。不過他也宣佈將向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，欲透過憲法法庭確認該項修法的合憲性及正當性。

賴清德主張：「立法院這次修法，除了在審議程序引起社會高度疑慮，相關規定更對憲法的權力分立和制衡原則，造成危害風險。」

他也強調，他反對的是「國會擴權」，而非國會改革，「國會理當改革，但不應該任意擴權。改革國會的方式更應該合法、合憲」。

賴清德指出，立法院的調查權不能侵害司法權和監察權，更不可侵犯人民隱私權、營業秘密以及「不表意的自由」等基本權利。

對於總統到立法院進行國情報告一事，賴清德則質疑有「擴張憲法賦予立委權力」之虞。他認為，此次修法內容將總統國情報告「義務化」、「即問即答化」，企圖改變台灣憲法對責任政治的設計，且混淆行政院對立法院負責的制度。

賴清德稱：「只要在合憲、合法的安排下，我願意到立法院進行國情報告」，重申該項國會改革修法有違憲疑慮，「身為總統，我責無旁貸，必須善盡職責，採取行動」。有媒體問及，若在野黨要求總統赴立院報告如何回應時，賴清德表示應該等到釋憲結果後再做決定。

國民黨、民眾黨齊聲批評

針對賴清德的敞廳談話，民眾黨立法院黨團總召黃國昌召開記者會批評，賴清德呼籲在野黨在釋憲結果出來前「不宜貿然採取行動」，是否「真的把自己當太上皇？」

國民黨立法院黨團則批評，賴清德公開稱國會改革法案違憲，「是否認為自己是大法官？」並質疑由民進黨政府提名的大法官「敢忤逆嗎」？

國民黨黨團總召傅崑萁亦反駁有輿論稱，國會改革後的調查權會被用來調查台積電、企業商業機密的說法，澄清只會請「與政府官商勾結的廠商」前往立法院，聽證調查也僅針對涉及弊案的企業。

目前台灣15名大法官都是由民進黨籍的前總統蔡英文提名。傅崑萁在記者會上呼籲稱，要大法官「拿出皇後的貞操、司法的良心」判決；賴清德則表示，大法規雖由總統提名，但是經過立法院行使人事同意權通過。賴清德強調，釋憲結果不得而知，但「無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受」。

圖為今年5月21日，反對國會改革法案的群眾聚集在立法院外示威抗議（資料照） 圖片來源： YASUYOSHI CHIBA/AFP

「國會改革法案」為何引發爭議？

這項備受爭議的「國會改革法案」是由在野的國民黨及民眾黨、共同提出的一系列國會職權修法，內容涉及：總統國情報告、藐視國會罪、人事同意權，以及調查權與聽證權。

支持者主張，該法案能令國會更有效監督政府，並指控民進黨立委「議事杯葛、暴力干擾」，將國會改革與中國掛勾「抹紅」；反對者則認為，法案可能導致立法院擴權、甚至濫權，並指控審議程序未經充分討論，要求撤回。

自5月中旬以來，法案引發立法院朝野的激烈肢體與口角衝突，導致多名立法委員送醫，並有多次數以萬計的大規模群眾聚集在立法院外示威抗議，要求撤回法案。

最終在國民黨與民進黨立委的人數優勢之下，法案仍於5月28日三讀通過。行政院隨後以條文窒礙難行為由，提出覆議，但本月21日，立法院針對覆議案表決，最終投票結果仍維持原決議。

（綜合報導）

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