賴清德強調民主無價 習近平重申統一企圖

迎接2025年，台海兩岸領袖各自發表新年致詞。台灣總統賴清德主張要「以民主和世界交朋友」，面對中國等極權國家則要鞏固「民主防線」。相較之下，習近平則再以強硬措詞傳達「祖國統一」目標，語氣比前一年稍顯強硬。

（德國之聲中文網）2025年第一天，台灣總統賴清德發表他上任之後第一場元旦演說。談到台灣的成就，他多次以台語說「台灣尚勇」一詞，主張要繼續「讓台灣的故事成為世界的故事」；面對中國，他則重申台灣要「居安思危，提高國防預算，展現保護國家的決心」。

「對內，我們要以民主鞏固民主，另外我們更要以民主和世界交朋友，確保安全和平，因為台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越鞏固。」

政治上，賴清德對中國、俄羅斯、北韓等極權國家的集結提出示警，並表示台灣應繼續加強跟民主國家往來，建立「民主保護傘」，同時對內提升「全社會防衛韌性」，以及「遏阻威脅侵犯的能力，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力惡意滲透」。

經濟方面，賴清德主張台灣要引領「民主供應鏈」，繼續增加對歐美、日本和東南亞的投資，防範以中國為首的「紅色供應鏈」對台灣的低價傾銷。

有媒體問及近期台灣網紅揭露有大批台人領取中國身份證一事。對此，賴清德的回答首先以台語說「免錢的最貴」。他認為，在國際上嚴格管控中國留學生、投資和移民，加上中國人「走線」盛行之際，台灣人這麼做「怎麼樣看都不值得，不是很好的主意……民主無價，自由不能折現」。

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賴清德說，中國「可以大方、正大光明跟台灣交流合作，不必採取（發身份證）這些方法，這對兩岸交流合作、取得台灣人民的信任，沒有任何幫助」。談到兩岸交流，賴清德也再度表示是中國政府阻撓，但台灣仍願意與中國進行對等尊嚴、健康有序的交流。

習近平新年賀詞說了什麼？

賴清德的新年演說強調台灣會堅持民主的道路，中國國家主席習近平則不忘重提統一台灣的企圖。

12月31日，習近平發表了2025年新年賀詞，除了談到今年中國取得的成就和對於來年的展望，也再次提及兩岸關係。他表示：「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」相較去年，語氣稍顯強硬。

在2024年的新年賀詞中，習近平指出：「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

習近平在發表2023年新年賀詞時，也曾向台灣喊話，稱「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉 」。他在2022年新年賀詞中則強調「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。

2024年12月31日，習近平發表新年賀詞，重申對台統一企圖。 圖片來源： Ju Peng/Xinhua via AP/picture alliance

台灣批中國「灰色地帶襲擾」

習近平發表2025年新年賀詞的當天，中國海警微信公眾號發文稱，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。該聲明介紹：「12月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

廈金海域常態化執法巡查是中國2024年2月在金門近海快艇翻覆事故發生後採取的行動。

台灣海巡署12月30日表示，中國海警自2月起已連續50次侵擾金門海域，中國持續以海警進行灰色地帶襲擾、破壞區域和平穩定，海巡署將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。

台海危機升級？

此前，多方猜測北京可能會在2025年攻打台灣。早在2021年，台灣國防部長邱國正就認為，中國到2025年將具備「全面犯台」能力。

2023年初，時任美國空軍機動司令部司令的米尼漢(Mike Minihan)上將也曾猜測，台灣總統選舉恐成習近平侵台藉口，他寫道：「我希望我錯了。但我的直覺告訴我，我們將在2025年交戰。」

幾個月後，慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心(CISS) 的一位專家向《慕尼黑信使報》表示，如果北京領導人真的決定軍事攻擊台灣，那麼2025年1月將會是一個可能的時間窗口。

中國學者：北京四年內不會制定統一台灣時間表

然而也有中國學者近日明確否定了這種猜測。北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通日前在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文寫道，台灣獨立一直並仍將是中美摩擦的根源，但兩國不太可能因台灣問題而開戰。

在這篇以「中國為何不怕川普？」為題的文章中，閻學通分析，北京未來四年會將注意力主要集中在重振經濟上，不會制定統一台灣時間表；川普则希望成為歷史上最偉大的美國總統之一，為此他將專注國內改革和建設經濟，不會冒著發生大國戰爭的風險，捲入台灣問題。

但是中國官方的態度依舊強硬。中國大陸國台辦發言人陳斌華12月25日在例行記者會上時就閻學通的表態評論道：「這是學者的個人言論。」陳斌華強調：「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務。祖國必須統一也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求。」

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