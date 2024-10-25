賴清德再赴金門：「台澎金馬寸土不讓」

古寧頭戰役75周年之際，台灣總統賴清德再度前往金門，為當年的陣亡將士主持追思祭奠活動。這是賴清德就任總統以來，今年第二次親赴台海兩岸的最前沿地帶。

(德國之聲中文網）10月25日，台灣總統賴清德在金門主持「古寧頭戰役75周年追思祭悼典禮」，並同軍民代表以及參戰老兵一道向陣亡將士陵墓上香、獻花以及行三鞠躬禮。賴清德同追思活動現場的老兵一一握手問候，並附耳向老兵說道：「謝謝你當年出生入死，保家衛國……多謝你們當年的付出，才有台灣今天的幸福安康。」

1949年10月1日，毛澤東在北京宣告中華人民共和國成立；10月17日，解放軍攻克廈門，並在1周後的10月24日夜晚登陸金門，但遭遇台灣守軍強力反擊，3天後全軍覆沒。這場戰役為日後的兩岸分治狀態奠定了基礎。由於是一次慘敗經歷，中國官方歷史中對此次戰役諱莫如深，絕少提及。

祭奠活動後為答謝參戰老兵而舉行的餐會上，賴清德發表演說稱：「古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場戰役，阻止了共軍的進犯；從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。」

賴清德表示，古寧頭戰役告訴我們，自由民主並非理所當然，而是需要大家的共同守護。

「我們捍衛國家主權的決心、維持台海和平穩定現狀的努力、希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾、以及世世代代守護民主自由生活的堅持，都未曾改變，也堅持不變。古寧頭戰役的勝利，也告訴我們，只要團結一心，就能對抗威權；只要堅定信念，就必定能夠守護家園。」

賴清德上次赴金門，是在「823砲戰」66周年那天。他在金門發表的這兩場演說，都試圖替兩岸關係定調。8月演說時，賴清德便曾對中國喊話：「我們不再反攻大陸，但是我們也不願意受共產黨統治，我們要繼續過民主自由人權法治的生活。」

8月23日，台灣總統賴清德在金門向「八二三砲戰」陣亡將士陵墓上香。 圖片來源： Sam Yeh/AFP/Getty Images

賴清德此次講話中提到的「捍衛主權、維持台海和平、希望對等對話以及世代堅守民主生活」等所謂「四個不變」立場，在他今年10月10日的「雙十講話」中也有強調。

台灣陸委會24日公佈的最新民調顯示，92.7%民眾支持「四個不變」主張、68.8%民眾贊成「中華民國在台澎金馬落地生根」說法。

北京方面過去曾對賴清德的「四個不變」立場做出強硬回復，稱賴清德「蓄意割裂兩岸歷史連結」，是在變換花樣兜售「台獨謬論」。賴清德發表「雙十講話」當天，中國外交部發言人毛寧表示：「賴清德不管說什麼，做什麼，都無法阻擋中國必然統一，也終將統一的歷史大勢。」

現年65歲的賴清德今年5月20日就任台灣總統以來，北京方面明顯加強了針對台灣的文攻武嚇。10月14日，解放軍組織陸海空及火箭軍諸兵種在台灣周邊舉行聯合軍演。台灣國防部表示，這是中國軍方單日出動軍機進入台灣應變區的最高紀錄。

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