賴清德任內首訪金門：不反攻大陸亦不願受中共統治

（德國之聲中文網）民進黨籍的台灣總統賴清德週五（8月23日）偕國防部長顧立雄等人，前往金門參與「823砲戰勝利66週年」紀念活動。這是他自今年5月20日上任以來，第一次造訪金門，行程包含參訪公墓、在忠烈祠出席公祭，並且也向參戰官兵與遺屬致意。

值得注意的是，據台灣《聯合報》報導，台灣軍方向來是「逢五或十」才會擴大辦理紀念儀式，但今年8月初「忽然傳出」賴清德要親赴金門出席823紀念活動；鑑於兩岸自年初以來多次在金門鄰近水域發生衝突，各界也格外關注，賴清德在金門的演說是否會展現「強硬」調性，影響兩岸關係走向。

圖為賴清德在金門參加823砲戰66週年的祭拜儀式。他在金門時也向參戰官兵遺屬致意。 圖片來源： Sam Yeh/AFP/Getty Images

「我們不再反攻大陸，但是我們也不願意受共產黨統治，我們要繼續過民主自由人權法治的生活。」賴清德以823砲戰為出發點，主張台灣當前面對的中國威脅，「並沒有比往年來得少」。

賴清德認為，中國對台灣的「滲透、宣傳、分化」不會停止，而且中國「拿下台灣」的企圖，並非「哪一個人、哪一個政黨說了什麼事情、做了什麼事情」，就能改變的。

「我們要瞭解，中國要拿下台灣，它還有一個更深遠的目標，這也是國際社會不斷強調的：中國要在西太平洋，甚至於在世界，改變以規則為基礎的國際秩序。」

他重申要「守護台澎金馬，捍衛中華民國」，並強調台灣會持續加強戰力、提高國防預算，向國際社會「展現守護國家的決心」。

台灣行政院週四（22日）通過2025年度總預算，其中國防預算編列增加7.7％，超越全年度的總體經濟成長預期，總金額達6470億新台幣，佔GDP比率約2.45%。台灣國防部表示，國防預算編列達GDP的3％是目標，但「不會與其他國家軍備競賽」，而是根據需求穩定增加。

金門823砲戰爆發於1958年，後續發生一連串戰役，又被稱為「第二次台海危機」。當時台灣在美國的協助下，對解放軍進行反擊；到了1979年，中國與美國建交，中方發表《告台灣同胞書》，並宣佈停止對台砲擊。823砲戰是兩岸之間最後一次大規模的軍事衝突。

金門：昔日「反共前線」如今兩岸窗口 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金門訪團赴北京會宋濤

在台灣戒嚴、台海兩岸對峙時期，金門曾被視為「反共前線」的島嶼。如今，金門附近水域則成為兩岸海巡和海警執法的「灰色地帶」，頻傳爭議事件。

今年2月，有中國漁民在金門水域翻船死亡，此後中方宣佈在廈金海域展開「常態化執法巡查」，多次派出海警船進入台灣的禁限制水域；7月，一艘台灣漁船在金門水域遭中國海警登檢扣押，專家當時告訴DW，這顯示中國欲以海警執法，鞏固對台海的「管轄權」。

雖然爆發多起爭議，但對部分金門民眾來說，即使兩岸關係緊繃，仍然期盼陸客能撐起觀光命脈。

在賴清德造訪金門前夕，國民黨籍的金門立委陳玉珍與金門縣議長洪允典等人，以及觀光業者組成的訪團，在北京與中國國台辦主任宋濤會面。此訪團20日便抵達北京，行程為期4天3夜，目的是希望促使中國開放陸客到金門自由行與團客旅遊，並且建議開放陸生可到金門就學。

台灣中央社報導，兩岸雙方閉門會談持續大約90分鐘；據陳玉珍轉述，宋濤的態度正面：「宋主任的原文說，不會讓我們空手而歸，因為我們已經具體提出了我們金門鄉親的期待。」

陳玉珍表示，她期盼對方可以在今年10月1日中國黃金週之前開放。她也強調陸客帶來的觀光產值對金門經濟的重要性，認為陸客能夠「讓金門現在奄奄一息的觀光產業，可以注入新的活水」。

中國官媒新華社引述宋濤發言，一方面重申中國反「台獨」、堅持「九二共識」的立場，一方面主張要「積極推動兩岸人員往來正常化、兩岸交流合作常態化」，並且希望推動金門和廈門「融合發展」。

對於爭取陸客赴金門一事，台灣陸委會副主委梁文傑說，台灣歡迎陸客到金門和馬祖旅遊。被問及陳玉珍等在野陣營居中協調的角色，梁文傑回應：「這些熱心人士如果對事情有幫助，讓事情比較好的解決，我們也都樂見。」

在金門訪團前往北京之際，中方也開放了另一台灣離島馬祖的「小三通」，允許福建民眾前往馬祖旅遊；依台灣政府規定，陸客最多可停留15天。今年8月初，已有新冠疫情之後第一團陸客到馬祖旅行。

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早在今年初，中國文旅部便宣佈將「率先恢復福建居民到馬祖旅遊」，並且「在平潭到台灣的海上客運直航復航後」，也會開放福建團客赴台觀光。

當時恰逢台灣前總統馬英九會晤中國國家主席習近平、國民黨立委傅崐萁率團訪中之後不久；有專家告訴DW，這是中國對台灣釋出「善意」，但也有倡議團體主張，中國實際目的是想「把經濟當作武器」，用經濟利益「脅迫台灣人向中國屈服」。

台灣前總統馬英九專訪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、中央社、《聯合報》等）

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