賀錦麗和川普在墮胎、以色列、俄烏等關鍵議題上各持何種立場？

美國即將在11月5日迎來總統大選。賀錦麗和川普在有關墮胎、經濟、移民、以色列以及俄烏戰爭等問題上各持何種立場？德國之聲為您梳理如下。

（德國之聲中文網）今年9月，賀錦麗與川普进行了首場電視辯論。二人在众多关键议題上擁有截然不同的立場。

俄烏戰爭

賀錦麗：現任副總統哈里斯在今年8月的民主党大会上表示，她將"堅定地和烏克蘭以及北約盟友站在一起"。哈里斯指稱俄羅斯犯下了反人類罪。其競選網站上寫道，哈里斯"協助動員了全球50多個國家響應號召，幫助烏克蘭抵禦普丁的野蠻侵略。"

川普：這位來自共和黨的前總統曾表示，他將"鼓勵"俄羅斯攻擊那些未履行義務的北約成員國，而不是保護這些"拖欠財政義務"的國家。川普后來稍微軟化了這一立場，但仍然表示，如果北約成員國不增加自身國防開支，他將考慮退出北約。川普还表示，如果在11月5日當選總統，將於2025年1月宣誓就職前結束烏克蘭戰爭，但他沒有說明實現這一目標的具體計劃。川普曾在9月的一次播客採訪中表示："我不能告訴你計劃的具體內容，因為如果我告訴你，那計劃就不會成功。部分原因在於要出其不意。"

以色列-哈馬斯

賀錦麗：與現任總統拜登一樣，哈里斯支持以色列在与伊斯兰激进組織哈馬斯的戰爭中捍衛自己的生存權，並表示，如果當選，將繼續支持以色列。但相比於拜登，哈里斯對加薩地區的人道主義災難表達了更多關切，並強調這種狀況必須停止。哈里斯支持停火，呼籲哈馬斯釋放人質，並推動兩國解決方案。今年7月，哈里斯缺席了以色列總理納坦雅胡在美國國會的演講，但隨后在华盛顿與其進行了私下會晤。

川普：今年4月，川普表示，以色列需要迅速結束其在加薩的攻勢，因為以方"絕對是在輸掉公關戰"。他鼓勵以色列"趕緊將一切結束，然後恢復和平，停止殺戮"。然而，川普也曾表示他支持納坦雅胡，在其擔任總統期間，兩人關係密切。在電視辯论中，特朗普稱其會"快速解決"[這場戰爭]，但未透露任何具體計劃。

墮胎問題

賀錦麗：哈里斯是生育自決權的堅定捍衛者。她表示，如果當选总统，她将努力在全國範圍內恢復對墮胎的選擇權，而不是將墮胎的合法性交給各州決定。自美國最高法院2022年推翻1973年有關女性墮胎合憲權的"羅訴韋德案"（Roe vs. Wade）以來，各州已能夠自行制定墮胎權的相關法律。哈里斯的競選網站上寫道，哈里斯和她的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）"相信女性有權為自己的身體做決定，而不是由政府來告訴她們該怎麼做。"

川普：川普在擔任總統期間任命了三位最高法院大法官，鞏固了保守派多數，以推翻"羅訴韋德案"。2020年，華盛頓特區舉行大規模反墮胎抗議活動"為生命遊行"（March for Life），川普成為首位在抗議活動上發表講話的在任總統。反墮胎的美國福音派人士是川普的重要選民群體。川普没有公開支持全國範圍內的墮胎禁令，但支持各州就墮胎權自行制定相關法律。

經濟問題

賀錦麗：哈里斯將支持中產階級作為其競選的核心議題。她承諾將"打造一个'機會經濟'（Opportunity Economy），讓每個人都有機會參與競爭，並有機會取得成功。"其競選網站對此做了進一步詳細說明：哈里斯計劃為超過1億工薪階層和中產階級美國人減稅，同時降低醫療、住房和日常生活必需品的開銷成本。她還希望讓租金更便宜，讓更多美國人實現購房夢想，並為小企業提供支持。

川普：川普将美國的高通膨歸咎於拜登政府的高支出。其競選網站稱，川普对美國經濟的"願景"包括"降低稅收、提高薪水和為美國工人提供更多就業機會。"川普承諾將延長他在擔任總統期間制定的為企業和富裕家庭提供的稅收減免政策。他還希望減少政府對經濟的監管。

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移民問題

賀錦麗：作為副總統，哈里斯負責處理移民和邊境安全問題。她因未能有效遏制非法移民而受到批評。哈里斯表示，如果當選總統，她將簽署兩黨邊境安全法案。該法案在川普的施壓下被國會共和黨人否決。哈里斯競選網站稱，該法案將"部署更多檢測技術來攔截芬太尼及其他毒品，並增加1500名邊境安全人員來保護[美國]邊境"。共和黨人阻止通過該法案，稱其措施力度不夠。

川普：川普承諾，如果當選，他將開展美國歷史上最大規模的驅逐行動，並希望恢復其在任期間制定的嚴格移民政策，例如對來自穆斯林國家（如伊朗、敘利亞、索馬利亞和葉門等）的公民實施旅行禁令。此外，根據其競選網站中的"47號議程"（哈里斯或川普将成為美國第47任總統），川普还計劃將"目前駐紮在海外的數千名士兵派往[美國]南部邊境"。

氣候問題

賀錦麗：根據其競選網站，哈里斯計劃"向污染者問責，確保所有人都能享有清洁的空气和水资源"。哈里斯表示，如果當選總統，美國將繼續留在《巴黎氣候協定》中。她希望提高美國對極端天氣和氣候災害的抵禦能力，並建立"繁榮發展的清潔能源經濟"。

川普：川普承諾，如果當選，美國將再次退出《巴黎氣候協定》。他曾在擔任總統期間退出該協定，而拜登在上任後又撤銷了這一決定。川普表示，他將停止對風能補貼，增加美國的石油開采，並希望美國實現能源自給。其競選網站寫道，"共和黨將開啟包括核能在內的所有能源生產，以立即降低通貨膨脹。"

性少數群體（LGBTQ+） 權利

賀錦麗：20年前，哈里斯曾作為三藩市地區檢察官，主持了美國首批同性婚禮。其競選網站上寫道，哈里斯将"為通過《平等法案》而奮斗，以確保美國的性少數群體（LGBTQI+）在醫療、住房和教育方面不受歧視。"拜登-哈里斯政府阻止了數個州的反跨性別法案，並推翻了川普对跨性別者實施的參軍禁令。

川普：川普希望重新實施該禁令。他反對跨性別者權利，並計劃，如果再次當選，將停止[聯邦]政府對任何年齡階段，針對性別轉換概念進行的所有宣傳項目。此外，他還希望禁止跨性別女性參加女性體育項目，並引入一項法律，規定"美國政府只承認男性和女性兩種性別--且性別在出生時即被確定。"

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