賀錦麗：川普是一個法西斯主義者

在有報導稱川普赞揚希特勒後，賀錦麗表示，她認為特朗普是一个法西斯主義者。與此同時，不同媒體的民調結果顯示，距離大選還有不到兩周的時間，賀錦麗和川普的支持率不相上下。

（德國之聲中文網）在周三（10月23日）晚上由CNN主辦的市政廳活動中，主持人庫珀（Anderson Cooper）問賀錦麗是否認為川普是一个法西斯主义者。

"是的，我認為他是。"賀錦麗回答道，"我还认为，最瞭解他的人在這個問題上應該得到信任。"

"川普对美國的福祉和安全構成威脅"

賀錦麗引用了多位前川普政府官员的言论，包括他的國家安全顧問和副總統。

"他們明確表示，川普蔑視美國憲法。"她說，"他們說他永遠不應該再擔任美國總統。"

賀錦麗表示："我認為唐纳德·特朗普對美國的福祉和安全構成威脅。"

川普"想要像阿道夫‧希特勒（中）手下那樣的將領"？ 資料圖片 圖片來源： dpa/picture alliance

川普被指讚揚希特勒

賀錦麗的言論針對的是《紐約時報》的一篇报道。在這篇報導中，川普任期內任職時間最長的白宮幕僚長凱利（John Kelly）表示，這位前總統在位時公開表示欽佩德國歷史上的獨裁者希特勒。

凱利告訴《紐約時報》記者，川普曾說"希特勒也做了一些好事"，並且他不想要美國的軍事將領，而是"想要像阿道夫‧希特勒手下那樣的將領"。

在接受《紐約時報》記者採訪時，凱利證實了2020年《大西洋月刊》的一篇報導，報導稱川普钦佩希特勒，還曾表達對殘疾退伍軍人的蔑視，並稱那些在為美國戰鬥中陣亡的人為"失敗者"和"傻瓜"。

凱利表示，根據他的經驗，川普符合"法西斯主義者"的定義。

凱利稱，川普最近關於動用軍隊對付所謂"內部敵人"的言論是如此危險，以至於他覺得必須站出來發聲。凱利說，川普上任的第一年，就被告知為何他不應動用美國軍隊對付美國人，以及他的權力限制。儘管如此，川普在任期間繼續推動這一議題，並聲稱自己有權採取這樣的行動。

川普在他所擁有的社群網站平台"真實社交"（Truth Social）上否認了這一說法。他聲稱凱利"編造了一個故事"。

《紐約時報》對其中五個關鍵戰場州的最新民意調查顯示，兩位總統候選人不相上下 圖片來源： Carlos Osorio/Evan Vucci/dpa/picture alliance

提前投票人數創新高

根據佛羅裡達大學選舉實驗室的跟蹤數據，已有近2500萬人通過現場提前投票或郵寄選票的方式投票。

包括北卡羅來納州和喬治亞州在內的幾個關鍵州在提前投票的第一天創下了紀錄。

《紐約時報》對其中五個關鍵戰場州（賓夕法尼亞州、密歇根州、內華達州、威斯康星州和北卡羅來納州）的最新民意調查顯示，兩位總統候選人不相上下，都未能在其中一個州領先對手哪怕一個百分點。

《華盛頓郵報》的最新民意調查則顯示，卡馬拉‧哈里斯繼續在全美國以及密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州領先，川普在亞利桑那州和佐治亞州領先。內華達州和北卡羅來納州仍然處於膠著狀態。

《華爾街日報》的一項最新全國性民調發現，川普的支持率領先哈里斯兩個百分點，兩人的支持率分別為47%和45%。而在該報8月份的一項調查中，哈里斯領先兩個百分點。該報表示，這兩次領先優勢都在調查的誤差範圍內，這意味著實際上領先的可能是其中任何一位候選人。

（美聯社、法新社等）

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