賀錦麗搭檔沃爾茲對華立場軟還是硬?

賀錦麗6日宣佈邀請明尼蘇達州州長沃爾茲擔任她的競選搭檔。分析認為，賀錦麗此舉是為了吸引美國中西部及農村地區的選票。不過沃爾茲在中國任教的背景，以及他過去在中國議題上的表態也格外引發關注。

（德國之聲中文網）美國副總統賀錦麗的競選搭檔、民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）在1989年曾經前往中國廣東省北部佛山市的一所中學任教1年。這個經驗也讓他成為自2007年，曾擔任美國駐北京大使的布希（George H. W. Bush）以來，第一位具有在中國生活經驗的美國正、副總統候選人。

他在2019年接受《國會山報》（The Hill）採訪時表示，當時中國正要開始發展，「中國就要來了（China was coming），這就是我去的原因」。

從中國返回美國後，沃爾茲和他的妻子格溫（Gwen Walz）成立了一家專門為美國高中生安排夏季前往中國旅行的公司。

根據《彭博社》報導，沃爾茲從中國返美後曾經表示，如果中國有適當的領導，「他們能取得的成就是沒有限制的」。他也曾主張，美國未必一定要與中國建立敵對關係，並說美方需要要對中國在南海的作為保持堅定立場，「但我們可以在很多領域開展合作」。

如今在美中競爭關係加劇的背景之下，沃爾茲的對華政策究竟是鷹派還是鴿派也成為各方討論重點。

沃爾茲的中國立場

沃爾茲過去出席美國國會聽證會時曾主張，隨著中國自由市場經濟發展，未來將看到中國對社會生活和人權的管控更加開放。但隨著中國近年來的人權紀錄持續惡化，他也在美國眾議院共同發起了多項關於中國的立法，包括 2017 年《香港人權與民主法案》。

沃爾茲任職美國眾議員期間，也擔任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）成員，該單位職能為「監察中國法治發展和人權」，並在2018年會見西藏精神領袖達賴喇嘛。當時沃爾茲在社群平台上發文表示，他與達賴喇嘛共進了一場「為他生命帶來改變」的午餐。

賀錦麗與沃爾茲6日在賓州舉行競選活動 圖片來源： Joe Lamberti/AP/dpa/picture alliance

此外，他也曾發起譴責中國對1989年天安門事件的相關內容進行審查的決議，並對法輪功學員在中國的待遇表示擔憂等多項決議。

《彭博社》分析，沃爾茲的對華立場似乎與拜登政府基本相符。但一位不願透露姓名的中國官員表示，沃爾茲的態度不太可能影響美國的對華政策，因為美國政界當前對中國的強硬立場一致。

《南華早報》則引述企業對華風險研究公司Strategy Risks執行長菲什（Isaac Stone Fish）的說法，將沃爾茲與中國的聯繫形容為美國政治中的「雙面刃」。

菲什主張：「一方面，選民和官員可以在中國等極其重要的問題上，與擁有專業知識的人建立聯繫......另一方面，那些與北京有聯繫的人，可能會受到反對黨的攻擊。」

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沃爾茲如何出線？

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月6日首度與競選搭檔、明尼蘇達州州長沃爾茲在賓州費城的競選活動亮相。

賀錦麗在介紹沃爾茲時，稱他為「讓人們有歸屬感，並激勵他們實現遠大夢想的人」。

沃爾茲則在演說中批評川普「把我們的經濟推入了谷底......在唐納德‧川普的領導下，暴力犯罪猖獗。這還沒有算上他自己犯下的罪行。」

此前，賀錦麗在社群平台X上發文：「我很驕傲的宣佈，我已邀請蒂姆‧沃爾茲成為我的競選搭檔。作為州長、教練、教師和退伍軍人，他為像他這樣的勞工家庭做出了貢獻。」

沃爾茲也在X上發文回應稱，能被賀錦麗選為的競選搭檔是「一生的榮幸」。

現年60歲的沃爾茲在進入政壇前曾經從軍，退伍後擔任教師及足球教練，並在2007年至2019年間，代表明尼蘇達州選區進入美國眾議院，並擔任退伍軍人事務委員會的資深成員，並在2018年當選明尼蘇達州州長。

雖然沃爾茲的政治生涯並無太過於活躍或突出的事蹟，但他在任職州長期間，進行了多項務實及進步政策，包含保護墮胎權、娛樂性大麻合法化以及為所有兒童提供免費學校餐食。

美利堅大學（American University）政治學者特雷維桑（Filippo Trevisan）向DW表示，賀錦麗的競選團隊選擇沃爾茲是為了接觸到美國農村地區的選民，「他（沃爾茲）在全國範圍內的知名度不是很高，但他的背景使他能夠在某些選民面前展現可信度。」

此舉似乎與川普找來萬斯擔任副手，試圖爭取「鏽帶」（Rust Belt）地區選民支持的做法相同。

特雷維桑指出：沃爾茲批評川普和萬斯不瞭解中產階級，而沃爾茲的出身正是中產階級。

（路透社、國會山報、彭博社、南華早報等，德國之聲記者Carla Bleiker+對此文有貢獻）

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