「讓歐洲再次偉大」:匈牙利接任歐盟輪值主席國

匈牙利於7月1日接任歐盟輪值主席國，這可能對烏克蘭入盟以及氣候政策產生影響。作為歐盟最大的「唱反調者」，匈牙利將在接下來的六個月主導多項議事進程，這對歐盟而言意味著什麼？

（德國之聲中文網）匈牙利於上周公佈了其接任歐盟輪值主席國的官方口號 – 「讓歐洲再次偉大」，這一帶有川普风格的口號不算令人意外，但仍在布魯塞爾引起了不少關注。

匈牙利極端民族主義者、民粹主義總理歐爾班（Viktor Orban）是美國前總統川普的親密盟友，也是歐盟內最直言不諱的疑歐派領導人。

在過去十年裡，歐爾班政府在國內民主倒退、移民以及對烏克蘭軍事支持等諸多問題上與歐盟官員和其他成員國產生了分歧和對抗。

布達佩斯多次在關鍵投票中動用否決權，阻撓對其他成員國已達成共識的政策進行推進。由於匈牙利在民主和法治方面存在違規行為，數十億歐盟資金曾被扣留，直到匈牙利進行改革後，歐盟對部分資金解除扣留進行撥付。就在上周，匈牙利因違反歐盟難民庇護法被判繳納2億歐元罰金（約合2.16億美元）。

匈牙利能否勝任？

歐盟理事會主席國的職位由27個成員國輪流擔任，任期為六個月。鑑於輪值主席國的角色是在各成員國之間充當「誠實的中間人」，應超越國家利益，且輪值主席國需負責推動歐盟的立法議程，歐洲議會質疑布達佩斯是否能勝任這一任務。

去年六月，歐盟多數議員通過了一項決議草案， 「鑑於匈牙利不遵守歐盟法律，質疑其如何能夠在2024年可靠地履行歐盟輪值主席國的工作」。但這一不具約束力的反對意見並未得到進一步推進。

今年7月1日，匈牙利接替比利時，擔任歐盟輪值主席國並開始主持部長級會議和峰會。今年年底前，匈牙利還將代表其他成員國與歐洲議會以及歐盟執行機構-歐盟委員會進行談判。

具川普风格的「誠實中間人」

上周在布達佩斯舉行的新聞發布會上，匈牙利歐盟事務部長博卡（Janos Boka）誓言匈牙利將富有成效地開展工作。「作為輪值主席國，我們將以『誠實中間人』的角色，忠實地與所有成員國和機構合作，」博卡說道。

博卡表示，匈牙利將在任期內努力提高歐盟的經濟競爭力，加強防務政策，推動「連貫一致且以績效為基礎的擴展政策」，並通過與非歐盟國家合作，以更嚴格的邊境管控和更高效的遣返行動遏制非法移民。

此外，布達佩斯還將致力於重塑旨在縮小貧富地區差距的「凝聚力基金」（Cohesion Fund），推動「以農民為導向的歐盟農業政策」，同時顧及反對歐盟氣候措施的抗議，並應對人口老齡化挑戰。



接著，博卡公佈了匈牙利接任歐盟輪值主席國官方口號：「讓歐洲再次偉大」 – 顯然是參考了川普 「讓美國再次偉大」的口號。該口號出現在美國各地川普支持者的紅色棒球帽上。

匈牙利歐盟事務部長博卡在公佈匈牙利擔任歐盟輪值主席國的口號時面無表情 圖片來源： Peter Lakatos EPA

川普担任美國總統期間（2017 年至 2021 年），歐盟與美國的關係急轉直下。儘管成為首位受到刑事指控並被判有罪的前總統，川普仍將在今年11月的大選中再次競選總統。

博卡在解釋匈牙利的口號「讓歐洲再次強大」時說道：「實際上，這表明……我們的期望是，團結起來比單打獨斗更強大，但當我們在一起時，應該被允許保持自我。」

歐盟「叛逆者」當主席？

巴黎高等商學院（HEC Paris university）歐盟法教授阿爾貝托‧阿萊曼諾（Alberto Alemanno）也曾主張剝奪匈牙利的輪值主席國資格。

「我對匈牙利擔任歐盟輪值主席國的主要擔憂是，這將使這種想法進一步正常化，即一個叛逆的成員國可以無視規則卻仍能從中受益。」他在一份書面聲明中對德國之聲表示。

布達佩斯接任輪值主席國之際，正值布魯塞爾處於過渡階段。歐洲議會選舉剛於六月舉行，新一屆歐盟委員會將在年底前完成組建。這意味著在此期間可能不太會有新的立法舉措。

烏克蘭入盟進展緩慢 「綠色新政」受到壓力

烏克蘭加入歐盟的初期候選資格可能是會受到影響的領域之一。基輔希望通過啟動有關必要改革措施的具體談判來迅速推進這一進程，歐盟稱之為「談判章節」。

上周二，博卡表示在2025年前該領域不會有重大進展。「根據我的預期，在匈牙利擔任輪值主席國期間，不會提出開啟新的談判章節的問題，」他對記者說道。

阿萊曼諾還認為，匈牙利擔任輪值主席國可能會影響歐盟的氣候政策，尤其是對2030年的目標設定 – 歐盟希望在2050年實現淨零排放的總體目標。



阿萊曼諾表示：「匈牙利青民盟（Fidesz）政府經常抨擊歐盟的『綠色新政』（Green Deal）以及氣候議程。此次歐洲大選後，政治大環境預計將向右轉，在這樣的背景下，一個對氣候政策持懷疑態度的國家在2024年下半年執掌理事會，可能會對歐盟的立場產生影響。」

在持續數月的農民抗議後，許多右翼政客開始對歐盟氣候政策進行猛烈抨擊 圖片來源： Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

破壞力有限

儘管如此，歐盟輪值主席國的影響力不應被誇大。絕大多數立法提案來自歐盟委員會，並由成員國和歐洲議會簽署通過。

一位不願透露姓名的西歐外交官對德國之聲表示，他們預計未來六個月將相對正常。「歐爾班及其團隊非常清楚，如果他們把歐盟的議程搞成一團糟，其他成員國將會介入並接手。」

「他們最多會利用這個平台進行一些煽動挑釁，就像他們提出的口號那樣。我們所有人都必須保持自律自控，不要被其影響或激怒。」該消息人士說道。



© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。