讓數據說話：中國市場對德國汽車製造商有多重要

中歐關稅爭端深刻波及德國汽車工業：一方面，德國車企在中國本土生產的汽車出口至歐洲將直接受到加徵關稅的影響。另一方面，若中國採取反制措施，出口至中國的德國汽車製造商將首當其沖遭受打擊，尤其是豪華車品牌。

（德國之聲中文網）在歐盟與中國的關稅爭端中，德國汽車製造商有很多利益攸關：對大眾、寶馬和賓士而言，中國是最重要的單一市場。如果中國對歐盟加徵關稅採取報復性措施，上述公司的利潤恐受影響。儘管對中國的出口就數量而言相對有限，但通常涉及的都是利潤豐厚的高端車型：

大眾汽車--中國市場佔總銷量的35%

大眾在外國汽車製造商中持續領跑中國市場。2023年，大眾集團在中國總共售出324萬輛汽車，同比增長1.6%。其中近310萬輛是在中國本土生產。大眾與中國合作夥伴在中國擁有多間工廠，主要為當地市場生產。通過合資建廠，大眾（VW）能夠完全滿足中國市場對其產品的需求。

該集團旗下其他品牌的汽車也大量出口到中國：2023年，奧迪向中國客戶交付了近73萬輛汽車，其中約67萬輛是在中國本土生產， 僅8%來自進口。其中主要為大車型，包括加長版A8、大型SUV Q7和Q8、以及跑車RS7。超級跑車製造商蘭博基尼以及豪華汽車製造商賓利也向中國出口汽車。

保時捷--中國市場佔總銷量的25%

在大眾集團中，最有可能受到報復性關稅影響的是來自斯圖加特的跑車製造商保時捷，因為它本身並不在中國生產。2023年，保時捷在中國售出了7.9萬輛汽車，較前一年減少了15%，但仍佔保時捷總銷量的四分之一。大型SUV卡宴（Cayenne）是在中國最受歡迎的進口車型之一。Stifel分析師丹尼爾‧施瓦茨（Daniel Schwarz）認為，如果中國對歐洲產的大排量燃油車祭出報復性關稅，那麼大約70%在中國售出的保時捷汽車可能會受到影響，其營業利潤或將下降10%，高於大眾集團整體5%的利潤下降率。不過，目前尚不清楚客戶對加徵關稅會做出何種反應，比如客戶或許會轉而選擇小排量車型。

梅賽德斯-賓士--中國市場佔總銷量的36%

賓士在中國銷售的73.7萬輛汽車中，約有五分之一是進口的，總計不到14.8萬輛。這些車包括利潤豐厚的大型豪華車型，如賓士S級、邁巴赫以及SUV GLE。中檔車則在中國本地生產。Oddo-BHF分析師Michaël Foundoukidis認為，報復性關稅如果不通過提價來彌補，可能會對利潤產生巨大影響。根據Stifel分析師施瓦茨估計，集團整體收益或下降6%。

寶馬--中國市場佔總銷量的32%

2023年，寶馬在中國售出超過82.5萬輛汽車，其中大部分 - 約73萬輛 - 是在本地生產。寶馬4系和7系的各種版本，以及相應的電動車型均從德國進口。此外還有在美國斯帕坦堡工廠生產的大型SUV車型，以及來自英國的勞斯萊斯汽車。施瓦茨估計，中國反制關稅將使寶馬損失4%的營業利潤。

此外，寶馬從中國出口的兩款車型未來將會受到歐盟加徵關稅的影響：一款是電動SUV iX3，另一款是與與長城汽車聯合生產的電動MINI。

（路透社）

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