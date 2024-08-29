謎團即將解開?專家稱已定位MH370殘骸

十年前在從吉隆坡飛往北京途中失蹤的馬航MH370航班，至今是航空史上最大謎團之一。現在，一名澳洲研究人員宣稱已經定位了失聯波音777客機的殘骸。

（德國之聲中文網）澳洲塔斯馬尼亞大學海洋與極地研究院的學者林恩(Vincent Lyne)在專業期刊《航海雜誌》(Journal of Navigation)上發表論文稱，MH370航班的飛機殘骸位於6000米深處的海底窪地，這片窪地地處澳洲西侧、印度洋東南部的布羅肯海嶺區域，海底地形險峻崎嶇，"是殘骸的完美隱藏地點"。

林恩的這篇論文寫於2021年，最近剛剛通過了同行評審得以正式發表。這篇論文稱，馬來西亞檳城國際機場的經線與MH370航班機長Zaharie Shah家中電腦上的一條模擬飛行航線在布羅肯海嶺區域相交，交匯點正好是一個6000米深的窪地。MH370失聯前的最後位置在檳城國際機場附近。

這名海洋學家還認為，結合分析此前在留尼汪島發現的機翼殘片，MH370航班並非失控墜毀，機長極有可能在最後時刻試圖在海面迫降。加拿大空難調查專家萬斯(Larry Vance)此前也做出過相似的分析。不過，兩名學者都沒有說明機長究竟是故意還是迫不得已讓飛機在海面迫降。

林恩現在呼籲各國有關部門在他所判定的位置大力搜尋飛機殘骸。

研究人員認為，留尼汪島發現的MH370機翼殘片顯示飛機在最後一刻建立了著陸姿態，由此判定機長當時在操縱緊急迫降 圖片來源： Zinfos974/EPA/picture alliance

2021年，英國航空工程師戈弗雷(Richard Godfrey)也曾根據微弱訊號傳播系統以及國際海事衛星數據提出MH370航班殘骸位於布羅肯海嶺區域。

2014年3月8日，馬航MH370航班波音777飛機由馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中從雷達屏幕上消失，機上共有239名乘客和機組人員，其中包括154名中國乘客。馬航MH370客機的消失是當代航空史上謎團最多的一次空難。事件原因至今仍未調查清楚。儘管進行了航空史上最大規模的搜索，直至今日但仍未找到這架飛機。

2018年7月，馬來西亞政府公佈的一份調查報告稱，失聯的馬航MH370有意改變了航向，在通訊中斷後飛了7個多小時。報告稱，飛機失蹤的原因仍無法斷定，也不能排除"第三方干預"的可能。有關MH370的失聯原因一直有多種理論，從事故、劫機甚至恐怖主義陰謀的說法都有。

（德新社）

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