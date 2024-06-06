諾曼底登陸80周年的風雲變幻

1944年6月6日，盟軍在諾曼底登陸，開始將西歐從納粹的統治下解放出來。2014年，俄羅斯總統普丁還曾出席慶祝活動。但這次，俄羅斯沒有代表參加。

（德國之聲中文網）這是史上最大規模的登陸行動。「霸王行動」--盟軍在德國佔領下的法國登陸--經過數月的籌劃，在英格蘭演練。惡劣的天氣導致行動延遲。不過，1944年6月6日，時候到了，這一天也被稱為D-Day：數千艘船隻在空中力量的支持下，從英格蘭海岸出發，將約15萬名來自美國、英國、加拿大等盟國的士兵運送到諾曼底海灘。目標是：解放法國，之後向德國挺進，以終結納粹在整個歐洲的統治。

據說，希特勒得知這一消息後，非常高興，說：「只要他們在英格蘭，我們就抓不住他們。現在總算他們到我們打擊得到的地方了。」

德軍的確對盟軍的登陸行動有所準備。法國被佔領的海岸，設有大量防禦工事，也稱為「大西洋壁壘」。不過，最大的兵力部署是在錯誤的地點，即英吉利海峽最狹窄處的加來。德軍被盟軍的欺敵計劃所迷惑。

希特勒1949年在巴黎。據說，他對盟軍登陸的消息感到高興，認為可以予以打擊 圖片來源： Photo12/IMAGO

血腥戰役

之後是一場對雙方而言都損失慘重的戰役。德國人從據點向登陸的士兵開火。激戰也延伸到海灘後的城鎮。

德軍最具領先優勢的是坦克部隊。希特勒親自掌握下令的權利。但他下達命令為時已晚。軍事史學家李普（Peter Lieb）向德國之聲表示，原因令人大跌眼鏡：希特勒習慣晚睡，到中午才起床。1944年6月6日也是：「當天上午，本來必須迅速投入使用坦克，但希特勒還在睡覺。沒有人敢叫醒他，軍隊指揮官也不敢擅自下達命令。」

希特勒下達不許後退的命令。然而，這只造成德軍大量人員傷亡。李普解釋說：「盟軍獲勝是因為有空中和海上的優勢，因為他們出其不備，而且為這一天已演練了數月。」

到8月25日，盟軍得以解放巴黎。德國在法國的佔領之後迅速告終。然而，1944年6月6日之後短短數周之內，雙方的傷亡十分慘重，包括法國平民。德軍和盟軍各有數萬名士兵陣亡，此外還有數千名平民。而二戰又繼續了9個月，又導致數百萬人喪生。

盟軍在登陸行動中繳獲的納粹旗幟（紀錄片：霸王行動—一次偉大的勝利？） 圖片來源： Cineteve

德國：昔日敵人 如今共同紀念

對諾曼底登陸的紀念活動也有自己的歷史。對當時的西方盟國而言，6月6日是一個慶祝的日子。諾曼底的慶祝活動會有老兵、英國王室、美國和法國總統以及其它國家與政府領導人出席。

而德國方面很長時間裡不參與這一活動。總理柯爾1984年曾表示：「對德國總理而言，當其他人取得勝利，而數萬德國人痛苦地死亡的時候，沒有慶祝的理由。」柯爾也並未受到出席活動的邀請。

軍事史學家李普說：「柯爾還屬於自己受到戰爭很大影響的一代。他還與戰爭時期的一代人有緊密的聯繫。那一代人到80年代還有很多人活著，對他們來說，與美國、英國、法國士兵一起慶祝，這是不可想像的事情。」

但情況逐漸發生了變化。「諾曼底登陸也被視為德意志帝國走向終結、民主在德國開啟的時刻。」

2004年，施羅德作為首位德國總理出席慶祝活動。今天，曾經的敵人--德國政府總理出席活動已經不再是個問題。總理肖爾茨也出席今年的活動。

1984年，時任德國總理柯爾還認為，出席諾曼底登陸紀念活動是不合適的。他身旁的時任德國總統魏茨澤克則在一年後發表講話，稱二戰的結束首先是解放 圖片來源： picture alliance/dpa

沒有任何俄羅斯代表出席

這次最棘手的問題則是，俄羅斯代表是否應出席。過去，這是理所當然的。諾曼底登陸是二戰中「第二戰線」的開始，這是蘇聯領導人史達林自1941年德國入侵蘇聯後越來越緊迫提出的要求，以減輕該國受到的壓力。在所有戰爭參與方中，蘇聯的傷亡是最高的，估計約2000萬人死亡。

諾曼底登陸60周年，東道主法國邀請了俄羅斯總統普丁出席，以表示對蘇聯為戰勝納粹德國作出貢獻的認可。70周年也就是2014年，俄羅斯吞併克裡米亞半島後僅數周，法國也邀請了普丁出席諾曼底登陸的慶祝活動。專家李普解釋說：「1989、1990年之後，對於世界更和平、俄羅斯將作為民主國家加入西方社會模式的熱情高漲。但最遲從2022年之後，情況發生了完全的轉變。」

儘管如此，此次東道主法國最初仍想邀請比如俄羅斯駐巴黎大使出席。這引起華盛頓、倫敦以及柏林的不滿。

不過最後，巴黎改變了想法。俄羅斯不會出席活動。愛麗舍宮給出的解釋是：「鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，特別是過去數周形勢進一步激化，不再具備基本的前提條件。」

烏克蘭總統澤倫斯基則前往法國出席活動。他與東道主法國總統馬克宏、美國總統拜登、英國王儲威廉、德國總理肖爾茨等國家代表在諾曼底海岸出席80周年紀念活動。當然還有一些仍健在的老兵代表。

德國前總理梅克爾在2014年諾曼底登陸紀念活動上。共同出席的還有時任烏克蘭總統波羅申科和俄羅斯總統普丁。當時距俄羅斯吞併克裡米亞半島僅數周 圖片來源： Guido Bergmann/Bundesregierung/picture alliance/dpa

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