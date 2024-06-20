談球員膚色 德國副議長刪帖又道歉

德國聯邦議院副議長、綠黨議員凱特琳‧戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）本周四刪除了自己評德國隊在歐洲盃上2:0戰勝匈牙利隊的一則帖子並為此道歉。她在帖子中評論了德國隊球員的膚色，招致批評。

（德國之聲中文網）德國隊本周三（6月19日）在歐洲盃小組賽第二輪爭奪中以2：0戰勝匈牙利隊，率先出線。據報導，這場比賽過後，德國聯邦議會副議長、綠黨議員凱特琳‧戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）在X平台（原推特）發帖寫道："這支球隊確實很出色。想像一下，如果只有白人德國球員。"

德國隊6約19日在歐洲盃上對陣匈牙利的陣容 圖片來源： Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

這則帖子立即招致抨擊，其他聯邦議員也對此提出批評。聯合執政的自民黨副主席沃爾夫岡‧庫比茨基 (Wolfgang Kubicki)寫道："我覺得以膚色評判德國人非常令人擔憂。我的同事應該迅速刪除這條帖子。"

凱特琳‧戈林-埃卡特周四刪除了這則帖子並表示道歉。她寫道："我刪除了帖子。我對我的措辭表示遺憾。我對21%的德國人認為國家隊裡應該有更多' 白人'感到生氣。我為這支球隊自豪，並希望我們能夠說服那21%。"

西德意志電台的民調風波

戈林-埃卡特這裡指的是西德意志電台（WDR）所做的一項民調。該調查顯示，大約五分之一的德國人希望看到德國國家足球隊有更多白人球員。西德意志電台是在製作"團結、公正和多樣"系列專題片時委託民調機構Infratest dimap進行的這項調查。1304名隨機抽樣選取的受訪者被要求在以下選項中做出選擇：

‧如果有更多白人球員入選德國國家隊，我會認為更好。

‧德國國家隊現在有很多具有移民背景的球員，我認為這樣很好。

‧德國國家隊目前的隊長是土耳其血統，我對此感到遺憾。

大約21%的受訪者在第一個選項下劃了對勾，65%的受訪者反對這一說法。66%的受訪者認為，現在的國家隊中有很多有移民背景的球員是件好事。對第三個選項，17%的受訪者表示贊同，67%則持拒絕態度。

該調查本身以及調查結果遭到了尖銳的批評。德國隊教練朱利安‧納格爾斯曼 (Julian Nagelsmann)稱其為"種族主義"。國腳基米希(Joshua Kimmich)認為，問卷調查中提出這樣的問題，本身就愚蠢至極，效果也適得其反。西德意志電視台體育部主任法爾克（ Karl Valks）則表示："我們的記者艾維諾（ Philipp Awounou）曾聽到過這樣的說法，即球場上白皮膚的'真正'的德國球員太少了。對此，我們當然不能人雲亦雲，所以就搞了這次民調。"在西德意志電台製作的"團結、公正和多樣"系列片中，德國前國腳阿薩莫阿（Gerald Asamoah）和2014年獲得過世界冠軍的球員穆斯塔菲（Shkodran Mustafi） 都回憶了受到種族歧視的經歷。

德國前國腳阿薩莫阿（Gerald Asamoah） 圖片來源： Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

德國國家隊本次出征歐洲盃的初選陣容中，包括九名有移民背景非裔和土耳其裔球員。

（德新社、德國基督教通訊社）

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