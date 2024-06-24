談判前景不樂觀 中歐貿易戰一觸即發？

中歐雙方已經商定開始就歐盟對中國電動汽車反補貼調查案啟動談判。中國希望歐盟在7月4日之前就取消加徵關稅做出決定，但是分析人士和業界人士都認為這一可能性等於零，除非中國「展現做出重大讓步的意願」。

（德國之聲中文網）上周六（6月22日），中國商務部發布新聞稿稱，商務部部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行影片會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。

大約兩周前，歐盟委員會宣佈，自7月4日起，向中國產電動汽車加徵懲罰性關稅。在原有10%的進口電動車關稅的基礎之上，中國車企最高可被額外加徵38.1%的懲罰性關稅。

路透社報導指出，中國一再呼籲歐盟取消關稅，並表示願意進行談判。北京不想捲入另一場關稅戰，川普執政時期的美國政府對其商品徵收的關稅仍令北京感到惱怒，但北京表示，如果發生關稅戰，中國將採取一切措施保護中國企業。

中國《環球時報》援引觀察人士的話表示，最好的結果是歐盟在7月4日之前取消加徵關稅決定。

但歐盟委員會、分析人士和歐洲貿易游說團體都強調，談判將是一項重大任務，中國需要展現做出重大讓步的意願。

歐洲布魯勒智庫高級研究員埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）表示，法國大選前，不會有人敢改變歐盟做出的決定。她說：「歐盟委員會無法改變它已經考慮了幾個月的決定。是的，中國正在向歐盟成員國施加壓力，但他們需要多數支持票推翻歐盟委員會的決定。」

最終關稅將於11月2日歐盟反補貼調查結束後確定。

歐盟委員會一名發言人周一（6月24日）表示：「歐盟方面強調，任何談判結果都必須有效解決有害補貼的問題。」

中國商務部沒有立即回應路透社的置評請求。

德國工商大會上海代表處首席代表馬銘博（Maximilian Butek）說：「除非中方化解歐方提出的所有問題，否則在7月4日之前取消初步關稅的可能性為『零』。」

貿易戰？

由於擔心中國以製造為中心的發展模式可能導致廉價商品泛濫，歐盟的貿易政策已變得越來越保護性，因為中國企業希望在國內需求疲軟的情況下加大出口力度。

中國否認了不公平補貼或產能過剩問題的指控，稱其電動汽車行業的發展是技術、市場和行業供應鏈優勢的結果。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生說：「當歐盟委員會主席馮德萊恩宣佈將對中國的新能源汽車展開調查時……我的直覺認為這不是一個單純經濟問題，也是地緣政治問題。」

去年9月，歐盟委員會主席馮德萊恩宣佈歐盟將對中國電動車開啟反補貼調查。 圖片來源： EPA/Denis Balibouse

2021年5月20日，歐洲議會投票決定凍結中歐投資協定批准程序，要求北京方面取消對歐盟政治和外交人員的制裁措施。在此之前，歐盟因中國迫害新疆維吾爾人與其他少數民族而對其實施制裁。這是自1989年六四事件以來，歐盟首次對中國進行人權制裁。北京立即做出回應，宣佈對部分歐洲議員以及一些歐洲學者、智庫進行反制裁。

此後，歐盟與世界第二大經濟體之間的貿易關係急劇惡化。

同一年，歐盟與中國之間再度陷入爭執衝突。中國降低了與立陶宛的外交關係，並要求跨國公司斷絕與這個波羅的海國家的合作關係，因為立陶宛政府邀請台灣在首都維爾紐斯開設代表處，引起北京方面的憤怒 。中國聲稱台灣是其領土的一部分，因為不允許邦交國與台灣發展官方關係。

立陶宛對台政策惹怒北京 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

箭在弦上

儘管呼籲談判，但北京方面也表示，如果歐盟不讓步，它已準備好採取報復措施，並認為布魯塞爾應對不斷升級的緊張局勢負全部責任。

《環球時報》首先報導了中國正考慮對歐洲豬肉進口展開針鋒相對的反傾銷調查。中國商務部上周證實了這一點，同時還準備對歐洲乳製品展開反補貼調查。中國汽車行業建議提高對大排量汽油車進口的關稅幅度。

墨卡托中國研究中心的君特（Jacob Gunter）表示：「北京很可能將對歐洲製造的2.5升或以上排量的汽車徵收高達25%的關稅。」

他說：「豬肉和奶製品已經擺在北京的談判桌上，而且可能會有更多農產品受到威脅。」

他補充說：「在歐盟方面，也正在進行各種調查......因此，我們應該期待針對（中國）產品的扭曲現象採取某種措施，從醫療設備到機場安檢掃描器、鋼管製品。」

德國汽車製造商落後了嗎? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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