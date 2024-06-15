調高對華關稅？美商業團體尋求公開聽證會

逾百個美國商業團體向拜登政府發出呼籲，希望對方延後計劃，再多給他們一個月對加徵高關稅事宜發表意見，並尋求召開公開聽證會。與此同時，也有美國商業團體要求對中國進口商品設置更高的貿易壁壘。

（德國之聲中文網）超過170家支持自由貿易的美國商業團體請求拜登政府多給一個月的時間，就美國對中國進口電動汽車、電池、太陽能產品等等徵收更高關稅的計劃征詢意見。部分關稅預計從8月1日開始生效。

由173個貿易協會組成的「美國自由貿易」聯盟(Americans for Free Trade) 本周五（6月14日）致信美國貿易代表辦公室，路透社看到的信中寫道，將公眾意見征詢期延長30天至7月28日「符合公眾利益」。這些協會包括製造商、零售商、科技公司、能源公司和運輸公司等領域，聯盟指出，美國政府2017年和2018年向中國徵收額外關稅前都舉行了公開聽證會，美國貿易代表辦公室也應就此事舉行聽證會。

上個月，美國總統拜登宣佈，計劃對中國出產的一系列商品徵收更高關稅，包括電動汽車、太陽能電池、半導體、鋼材、鋁材和醫療器材等。對電動車的進口關稅將從目前的25%激增到100%，美國對中國太陽能電池的進口稅將翻一番，從25%提高到50%。對部分中國進口鋼鐵和鋁產品的關稅將從目前的7.5%提高到25%。2025年起，對中國半導體的關稅將從25%躍升至50%。新的關稅將在未來三年內分階段實施，部分關稅將於8月1日開始生效。美國貿易代表辦公室宣佈了一個為期30天的短期公眾意見征詢期，原定於6月28日結束。

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「美國自由貿易」聯盟寫道：「我們的成員表示，由於涉及更高關稅的387個產品類別範圍廣泛，以及提交格式的要求，他們需要更多時間收集和評估這些訊息。」

美國貿易代表辦公室尚未回應路透社的置評請求。

與此同時，另一個由美國鋼鐵工人聯合會(United Steelworkers) 和國內製造商牽頭的美國製造業聯盟呼籲對中國進口商品設置更高的貿易壁壘。美國製造業聯盟表示，美國應恢復已失效的第421條貿易保護條款，該條款是在2001年中國加入世貿組織時制定的，旨在允許美國徵收臨時關稅，以阻止中國進口激增的現象。

第421條款只在2009年，前總統歐巴馬根據美國鋼鐵工人聯合會的請求啟用過一次。當時，由於中國進口輪胎的激增，美國輪胎工廠受到衝擊，工人遭裁員。這一措施將中國輪胎的關稅從4％暫時提高到35％，然而第421條款在2013年到期。美國製造業聯盟表示，由於電動汽車、太陽能和半導體等新興工業，鋼鐵、玻璃和輪胎等傳統工業持續面臨進口激增的威脅，應該重新啟用並更新第421條款。

本周，七國集團(G7)領導人在義大利南部召開峰會。路透社看到的聯合聲明草案中，G7集團表示將保護工業抵禦中國的「不公平做法」。G7強調，他們不是要傷害中國或給其經濟發展帶來阻力，但會採取行動「保護我們的的企業免於不公平行為的傷害。」歐洲議會大選結束後，歐盟本周宣佈，將從下月初開始對從中國進口的電動車加徵最高可達38.1%的懲罰性關稅。

（路透社等）



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