調研：德國人比去年更幸福

最新發布的一項調研顯示，同去年相比，德國人今年的幸福感更高。而在五個聯邦州，人們對生活的滿意度甚至達到或超過了疫情前的水準。

（德國之聲中文網）周二發布的一項調研顯示，德國人的幸福感要明顯超過去年。《幸福地圖》顯示，在滿分為10分的情況下，全德平均生活滿意度達到7.06分，這一指標比2023年增加了0.14分。弗萊堡大學教授、《幸福地圖》項目學術主任拉斐爾胡申（ Bernd Raffelhüschen）表示：「德國重新走上了幸福之路。」

幸福感 東西德有差異

漢堡以7.38的高分，排名幸福指數最高的聯邦州。調研報告指出，漢堡市擁有良好的健康保健系統、學校以及嬰幼兒託管機構，此外，該市的經濟也表現出了強勁活力。

排在漢堡之後的，是巴伐利亞州和石荷州，分別得分7.23。而排名最後的則是梅克倫堡前波莫瑞州，得分僅為6.17，首都柏林則以6.63分排名倒數第二。薩克森州民眾對生活的滿意度也有所下降。

調研報告稱:「西部聯邦州在排名榜上前三分之一位置佔據主導地位，而東部聯邦州則主要集中在中間和靠後的位置。」



首都柏林人的滿意度排名全德倒數第二。 圖片來源： Imago Images

德國已走出疫情低谷

為了編制《幸福地圖》，在2023年7月至2024年6月間，研究人員對12452名16歲以上人士進行了採訪。研究人員表示，在疫情期間受衝擊最嚴重的人群中，生活滿意度提升幅度也最高，這些群體包括青少年、有孩子的職業女性以及獨居者。

報告稱：「至少在對自己生活的主觀評估方面，2024年大部分人已經克服了2020年至2023年的危機。」

根據這項年度調查，漢堡、北威州、萊法州、薩克森安哈特州以及布蘭登堡州的自我幸福感都已達到或超過了疫情前的水準。

(德新社, 法新社, 基督教福音通訊社，天主教通訊社)

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