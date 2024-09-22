調研：半數德國車主「信不過」中國車

進入歐洲市場的中國汽車品牌越來越多，但迄今為止，銷量並不看好。最新發布的一份市場調研顯示，對數據安全性的擔憂也是顧客不願購買中國車的原因之一。

（德國之聲中文網）一項最新的市場調研顯示，對數據安全性的擔憂，可能會遏制人們購買中國車輛的熱情。汽車管理中心（CAM）一項有代表性的問卷調查顯示，三分之一的新車買家表示，車輛遭受駭客襲擊的風險高低是其做出購車決定的重要參考。而在這一方面，買家對中國汽車製造商的信任度顯然最低。43%的受訪者甚至表示，出於數據安全的考慮，他們絕不會購買中國汽車。

位於西安的一家比亞迪工廠內，工人正在對車輛進行最後的檢查。 圖片來源： Liu Xiao/Xinhua/picture alliance

同網路設備商思科系統Cisco Systems共同完成此次市場調研的 CAM專家布萊策爾（ Stefan Bratzel）表示：「在數據安全方面，德國汽車製造商享有更高的信任度。」當被問及，用戶數據是否會被汽車製造商予以妥善保護時，賓士、寶馬和大眾的信任度排名最靠前：39%的受訪者認為，賓士的數據安全性「高」或「極高」，而寶馬和大眾的信任率則分別為37%和32%。福特和歐寶分別以26%的信任率排名第五和第六，排在本田（29%）之後。大眾旗下的奧迪和保時捷則沒有單獨參與問卷調查。

煙台港：等待裝船出口的中國電動車。 圖片來源： AFP

總計19個受訪品牌中，來自中國的汽車品牌MG, BYD und Nio 分別排在最後幾名。只有16%至17%的受訪者對上述汽車品牌的數據保護表示信任。有關5G網建設中禁用華為設備的討論顯然對中國汽車製造商也產生了負面影響。「信任問題有可能會成為中國汽車製造商面臨的一大問題。」

Made in Germany: 數據保護帶來的機遇

而對德國汽車廠家來說，數據保護則可能成為新的賣點。來自思科系統德國分部管理層的考夫（ Christian Korff）表示：「這是一個實實在在的競爭優勢，現在必須利用這一優勢。」他表示，德國標準的數據保護甚至可能成為新的出口熱銷品，就像當年德國造的燃油汽車一樣，成為全球性的品質象徵。「這有望成為我們未來的品牌。」

數據保護可能會成為德國汽車品牌的新賣點。 圖片來源： picture-alliance/U. Baumgarten

考夫說：為此目的，各大汽車製造商必須將數據保護作為重中之重。「因為現階段，這是用戶對德國品牌提前給予的信任，而我們也必須以實際行動證明我們是值得信任的。」各大德國汽車製造商必須投入大量資金，完善車輛的數據安全架構。「哪怕只發生一次事故，這種提前給予的信任就會瞬間煙飛雲散。畢竟數據安全是一個極度敏感的話題。」

「駭客襲擊在所難免」

CAM專家布萊策爾表示，對於駭客襲擊和車輛數據遭盜竊的風險，汽車製造商必須抱持開明的態度。「不要對這個話題諱莫如深，因為駭客襲擊將在所難免，也只有到那時候，哪一個品牌更能應對襲擊才能真正見分曉。」

布萊策爾表示，正是因為德國汽車製造商享受著用戶提前給予的信任，因而喪失信任的風險也就更大：「因此應當盡可能保持透明度，告訴用戶哪裡存在風險，數據將會得到怎樣的處理等等。這樣，即便有朝一日發生了問題，也不至於讓用戶瞬間失去信任。」

為了此次市場調研，民意調查機構YouGov今年七月對德國1149名汽車用戶進行了問卷調查。

（德新社）

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