調查: 80%德企贊成對中國電動車加徵關稅

歐盟對中國電動車加徵關稅的決定本周將要對外宣佈。德國政府以及汽車產業界均表示，此舉將弊大於利。但一份調查顯示，有8成德企認為歐盟的政策至少部分合理，如果中國電動車受到不公正補貼。

（德國之聲中文網）根據位於科隆的經濟研究所(IW)針對約800家工業界或工業相關服務業企業進行的一項調查，多數德國工業企業贊成對中國電動汽車徵收懲罰性關稅。這份調查顯示，若在歐盟委員會認定中國電動汽車受到不公平補貼的前提下，超過80%的企業認為對中國電動汽車加徵關稅「合理」或「部分合理」。

歐盟委員會最快將於本周就是否對中國電動汽車加徵關稅做出決定，美國日前已決定對中國電動汽車徵收最高至100%的懲罰性關稅。寶馬、賓士和大眾汽車的高層管理人員則發出警告，稱不要對來自中國的汽車徵收進口關稅。據匯豐銀行分析師估計，德國汽車製造商在中國的銷售額佔其利潤的20%至23%。

此外，從中國進口歐盟的汽車中，有很大一部分是歐洲車商在華生產的車輛。

科隆經濟研究所的民調顯示，中國競爭對手的低價並非汽車行業獨有的現象。在接受調查的約350家有中國競爭對手的公司中，近80%表示他們的同類型產品價格被壓低。逾三分之一企業甚至表示，中國競爭對手的產品價格比他們便宜30%以上。

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（路透社）

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